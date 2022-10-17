«Пёстрые краски, песни и сказки»

Ученики 4-го класса Сиверский гимназии (классный руководитель Н.Б. Медведникова) и волонтёры - 7-классники (под руководством библиотекаря Т.В. Куликовой) с большим энтузиазмом и радостью стали участниками праздника. Н.А. Аниконова познакомила ребят с эпосом, легендами коми и ингерманландских финнов, с обычаями, традициями, языком, играми этих народов.

С древнейших времён на территории Ленинградской области проживают народы прибалтийско-финской языковой группы - вепсы, водь, ижора, ингерманландский финны, тихвинский карелы. Родиной ингерманландский финнов был Карельский перешеек.

Традиционно ингерманландские финны проживают в центральных, северных и западных районах Ленинградской области. Эта этническая общность сформировалась после Столбовского мира 1617 года и стала называться Ингерманландией, и в неё были переселены финские крестьяне. После возвращения Петром Великим «праотечественных земель» финны не ушли с берегов Невы и связали своё будущее с Россией.

В наши дни культура и народные традиции ингерманландские финнов переживают период возрождения. В том числе и благодаря таким встречам.

Атмосферу праздника дополняли восхитительные работы художника В. Игнатова и учащихся Гатчинской детской художественной школы.

Волшебным завершением мероприятия стало театрализованное представление сказки «Яг-морт - лесной человек». Эту постановку для ребят представили слушатели Сиверской школы третьего возраста (руководитель Л.Е. Ржеусская).

Общее чаепитие добавило тепла, сердечности в атмосферу праздника. Все участники получили небольшие подарки, но большие эмоции.

Встреча прошла в рамках социального проекта «Это север - край неповторимый, край отцов и Родина моя!», реализуемого при поддержке администрации Гатчинского района.





В.И. Лукьянова, заведующая Сиверской детской библиотекой