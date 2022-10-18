Победители чемпионата по пауэрлифтингу
8-9 октября в Санкт-Петербурге в рамках спортивного фестиваля Биг Питер Спорт прошел чемпионат Восточной Европы WRPF по пауэрлифтингу и его отдельным движениям. Город Коммунар на фестивале представляли два спортсмена.
Рубрики: Спорт
Виктория Тихонова под руководством тренера Алексея Белова заняла 1 место в номинации «Становая тяга без экипировки» с результатом 122,5 кг. Также Виктория заняла 3 место в абсолютном зачёте среди всех женщин и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Алексей Глейников занял 1 место в номинации «Строгий подъём на бицепс» с результатом 75 кг и выполнил норматив мастера спорта. Также Алексей установил рекорды России, Европы и мира в данной номинации!
Поздравляем!
Источник: группа ВК «Новости Коммунара»
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