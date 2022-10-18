Победители чемпионата по пауэрлифтингу

Виктория Тихонова под руководством тренера Алексея Белова заняла 1 место в номинации «Становая тяга без экипировки» с результатом 122,5 кг. Также Виктория заняла 3 место в абсолютном зачёте среди всех женщин и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Алексей Глейников занял 1 место в номинации «Строгий подъём на бицепс» с результатом 75 кг и выполнил норматив мастера спорта. Также Алексей установил рекорды России, Европы и мира в данной номинации!

Поздравляем!

Источник: группа ВК «Новости Коммунара»