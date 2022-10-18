Valio теперь Viola: на «Галактике» в Гатчине

Логотип Viola на упаковке – символ традиций, которые наследует и развивает компания. История Viola в России насчитывает почти 70 лет, продукция бренда сегодня занимает лидирующие позиции на рынке страны и выпускается на шести российских заводах, в том числе в Гатчине.

Как Valio превратилось в Viola

После решения финского концерна Valio покинуть российский рынок, производство перекупила компания Viola, которая предоставила возможность молочному комбинату «Галактика» работать с сохранением рецептуры большей части ассортимента товаров. Таким образом, от смены собственников и перестановки букв в названии, как заявляют в компании, практически ничего не изменилось.

Производство контролируют специалисты, которые ранее проходили обучение в Финляндии. Технологии производства те же. Тот же знакомый вкус продукции, но под маркой Viola. И в целом работа на «Галактике» идет своим чередом – та же команда, ориентированная на «финское» качество, прежние высокие стандарты и требования, в том числе к поставщикам молочного сырья. Для продукции, выпускаемой на заводе «Галактика» под брендом Viola, молоко сорта Viola Elite поставляют лучшие хозяйства Ленинградской области – АО «Гатчинское» и ООО «Племенной завод «Новоладожский».

История сотрудничества «Галактики» с финским концерном давняя. Молочный комбинат изначально строился под высокие требования качества. Непосредственное производство продукции под брендом финской компании началось на «Галактике» в 2009 году, когда под контролем и по заказу Valio (теперь Viola) в производство были запущены питьевые йогурты. Гатчинский завод был первым в России, с кем финский концерн наладил контрактное производство.

Как рассказала представитель компании Viola Анастасия Волкова в ходе пресс-тура 14 октября, в настоящее время в ассортименте осталось около 100 наименований продукции, а было около 180. Из Финляндии больше не привозят морсы, кисели, безлактозное молоко, мороженое. Также исчезли сливки 36 % жирности и классический творог, которые выпускались в России по контракту. Но, как отметила Анастасия Волкова, их объемы продаж были не велики - 10% от общего числа.

В настоящее время на контрактном производстве на заводе «Галактика» производят молоко, сливки, сметану, густые и питьевые йогурты Viola. Чтобы стандарты качества и рецептура остались неизменными, Viola и ее партнерам пришлось решить немало вопросов.

Как удалось наладить импортозамещение

- После ухода из России производителя упаковки Tetra Pak ее российский завод продолжил работу, но пропала та часть линейки, которая привозилась из-за границы. Замену ищут в России и Китае, а также ввозят через параллельный импорт, - сообщила директор по производству ООО «Галактика» Ольга Шилова.

Уже имеющиеся на предприятии «Галактики» производственные линии Tetra Pak планируют запустить до конца года - сейчас идет переналадка оборудования под альтернативную упаковку.

Проблему с упаковкой, из-за которой летом Viola временно остановила производство питьевых йогуртов, также решили.

- Объем бутылочки сократился - с 330-ти до 280 граммов, но и цена снизилась пропорционально, - уточнила Анастасия Волкова.

Замену фруктово-ягодным наполнителям, которые частично поставлялись из Финляндии, пришлось искать в России и везти из других стран. На выручку пришли контрагенты, с которыми компания уже работала, так что вкусы не поменялись.

Преемственность брендов постарались подчеркнуть и в дизайне упаковки. Фирменные цвета сохранилась, логотип тоже очень похож —только вместо Valio теперь Viola. Разработанные для российского рынка баночки с йогуртами Laplandia менять не стали. Под этим же брендом теперь будут выпускаться сыры, ранее известные российским покупателям под маркой Oltermanni.

Во время пресс-тура сотрудники завода «Галактика» рассказали о новинках компании Viola. В октябре на полки магазинов поступят йогурты Laplandia с новыми вкусами – «Лимонный пирог» и «Тыква, абрикос и пряности».

Тем временем Viola уже работает над дальнейшим расширением ассортимента и импортозамещением исчезнувших товаров. В начале следующего года компания готовится порадовать россиян другими новинками: ожидается появление безглютеновой и безлактозной продукции.

Татьяна Можаева