С 12 по 18 октября Гатчина принимала областной конкурс творчества людей старшего возраста. Его участниками стали жители Ленинградской области от 55 лет и старше.

В этом году конкурс «Добрых рук мастерство» впервые был организован региональной общественной организацией «Школа третьего возраста» Гатчинского района при поддержке партнеров проекта - Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Гатчинского района. Конкурс продолжил традицию аналогичного проекта Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

В течение недели в выставочном пространстве киноконцертного зала «Победа» все желающие могли познакомиться с работами мастеров, пообщаться с авторами и оценить насыщенную творческую программу праздника. Для выставочной экспозиции конкурсанты подготовили картины, игрушки, кружева, вышивку, вязание, панно, а также изделия из металла, дерева и лозы – все ручной работы. Технологии разнообразны. Есть и редкие – например, «шелковые картины» с использованием техники выжигания.

В каждое изделие участники вкладывали особый смысл, поэтому и названия символичны – «Розовый каприз», «Мы вместе», «Чудесное настроение», «Дедушкин урожай».

Участников праздника приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим

- Сегодня вам представилась прекрасная возможность показать добро своих сердец и рук, все, на что способен человек, когда его душа и мысли наполнены любовью, когда смысл жизни – служение своей Родине, земле ленинградской. Школа третьего возраста зарождалась на гатчинской земле. Сегодня это большое региональное движение и уникальная площадка, позволяющая найти новые смыслы, когда мы можем позволить уделить себе внимание и найти реализацию в том, в чем, может быть, не смогли в период активной трудовой деятельности, - сказала Людмила Нещадим.

Положительными эмоциями на выставке зарядились депутаты Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина и Олег Белов.

- Выставка поражает своим многообразием. Представленные работы в очередной раз доказывают, насколько талантливы и трудолюбивы наши жители. Я очень благодарна им за то, что они сохраняют лучшие традиции народно-декоративного искусства, и в то же время находятся в творческом поиске, не боятся экспериментировать и придумывать что-то новое, - отметила Людмила Тептина.

Свое восхищение выставкой высказал заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров.

- Представители серебряного возраста – неисправимые оптимисты и великие мастера. Сколько нужно иметь энтузиазма, чтобы представить нам такие прекрасные работы! Уровень мастерства конкурсантов выше всяких похвал, - подчеркнул Александр Федоров.

Конкурсантов приветствовали председатель районного комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов и председатель правления региональной общественной организация «Школа третьего возраста» Гатчинского района Татьяна Кучер.

Посетители выставки долго обсуждали понравившиеся работы. Все экспонаты, без сомнений, заслуживали внимания и имели собственную ценность.

Решением конкурсной комиссии победителями стали 32 мастера из разных районов Ленобласти, в том числе гатчинцы, каждый из которых представлял учреждение или организацию:

- Школу третьего возраста Гатчинского района - Наталья Геннадьевна Петрухина с работой юбка «Женская сила», вязание крючком;

- Большеколпанский ДК - Людмила Иосифовна Лиуконен с панно «Сказочный лес», лоскутное шитье;

- Батовский культурно-досуговый центр - Людмила Николаевна Траулько, представившая на конкурс шляпу, шарф и жилетку в технике вологодское кружево;

- Центр культуры Кобринского поселения - Александра Федоровна Соколова с панно «Бабушкины сказки» и Ольга Александровна Боевец с панно «Звездопадом войду в твои сны» (лоскутное шитье),

- ветеранскую организацию Кобринского поселения - Петр Алексеевич Несслер с изделием «Пуговицы», художественная обработка дерева;

- женсовет Сяськелевского поселения - Виктор Николаевич Клюкин с деревянными изделиями «Музыкальные инструменты»;

- ветеранскую организацию Коммунара - Тамара Александровна Бегун с композицией «У нас во дворе», куклы в чулочной технике;

- Коммунарскую организацию ВОИ - Нина Александровна Домбровская с композицией «Малый Эрмитаж у нас дома», ручная работа по металлу.

Приз зрительских симпатий заслужил Анатолий Петрович Шишкин со скульптурой из подручного материала «Ежик в тумане». Анатолий Петрович представлял на конкурсе стационар сестринского ухода «Родные люди».

Приза организаторов областного конкурса «Добрых рук мастерство» была удостоена самая старшая участница - Валентина Илларионович Белевич. Ее вышитая крестиком картина «Всадница» Карла Брюллова сразу привлекала внимание посетителей выставки.

- Очень много интересных работ. Есть чему поучиться и чем восхититься. Валентина Илларионовна - большой мастер. Посмотрите, какая тонкая работа. А ведь конкурсантке уже 95 лет. Она представляет первичную ветеранскую организацию Пудомягского поселения, - отметила председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева.

На такой богатой выставке посетители получали и эстетическое удовольствие, и новые идеи для рукоделия, а авторы - возможность «себя показать и на других посмотреть».

Проект «Добрых рук мастерство» реализован при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Татьяна Можаева