«Я рисую свой портрет...»

История Гатчинского товарищества художников длится уже более полувека. Особенность сообщества в том, что в него входят как профессиональные, так и самодеятельные художники. Среди участников ГТХ – хорошо известные гатчинцам Сергей Ильин, Иван Радюкевич и Стас Моисеев, Валерий Шевченко, Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий Кинцурашвили, Марина Фазанова, Надежда Качуровская и многие другие. Все эти художники очень разные, но их объединяет одно — любовь к творчеству и Гатчине.

На протяжении многих лет гатчинские художники радуют город разнообразными юбилейными, тематическими и персональными выставками, представляя Гатчину не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России и даже за границей (многие их произведения находятся в частных и государственных собраниях и коллекциях).

Идея новой выставки в библиотеке им. А.С. Пушкина принадлежит самим художникам, которые решили показать, как они видят себя или своих родных, друзей, коллег. А для гатчинцев эта экспозиция стала уникальной возможностью увидеть лица и характеры мастеров, чьи пейзажи и натюрморты запечатлевают красоту гатчинской земли.

Среди участников выставки — Геннадий Садомовский, Вячеслав Данилов, Сергей Ильин, Наталья Косьянковская, Виктор Богданов, Иван Радюкевич, Анастасия Швецова, Нонна Демина, Александр Грошев, Мария Глебко, Варвара Иванова, Борис Исламов, Ирина Кройтор, Валерий Куклев, Екатерина Мухортова, Валерий Третьяк, Петр Шуляков, Юрий Чудновский.

Юлия Лысанюк