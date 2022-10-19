В Ленинградской области более 54 га земли доступны для строительства жилья на Публичной кадастровой карте
Основная задача онлайн-сервиса Росреестра «Земля для стройки» на базе Публичной кадастровой карты - это содействие инвесторам и заинтересованным лицам выбрать для строительства жилья земельные участки, имеющие потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. Строить на таких участках можно как многоквартирные дома, так и дома для индивидуального жилищного строительства.
Для того, чтобы выбрать участок под жилищное строительство, необходимо зайти на Публичную кадастровую карту https://pkk.rosreestr.ru/, выбрать в поисковой строке фильтр «Земля для стройки», ввести в строку поиска код региона, двоеточие и знак «звездочка» без пробелов (47:*).
На сегодняшний день перечень включает в себя 11 земельных участков, общей площадью более 543 000 кв.м., расположенных в г. Сосновый Бор, Волховском, Приозерском, Кировском и Тосненском районах
При нажатии на кадастровый номер земельного участка для пользователя открывается вся информация о площади, расположении и виде разрешенного использования, а также ссылка на подачу обращения для вовлечения участка в оборот.
Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Более года Управлением, совместно с Комитетом градостроительной политики Ленинградской области, ведётся работа по выявлению и внесению на Публичную кадастровую карту земельных участков, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. До конца года планируется внесение новых участков в перечень онлайн-сервиса. Это помогает застройщикам выбрать участки под строительство домов, органам местного самоуправления эффективно управлять землями и нарастить объемы строительства, а региону повысить инвестиционную привлекательность и обеспечить комфортную городскую среду для жителей Ленинградской области».
Демидова Ольга
Пресс-секретарь Управления Росреестра по Ленинградской области