Втроём на одного – заработали себе на срок

13 октября в Войсковицкий отдел полиции обратился 21-летний мужчина, временно проживающий и работающий в Пудости. На Новой улице к нему подошли двое худощавых парней лет 20-25, перегородили дорогу и стали требовать мобильный телефон и другие ценные вещи. Один ударил по голове, после чего потерпевший упал. Тогда преступники вытащили у него телефон стоимостью 12 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По факту грабежа возбудили уголовное дело. По горячим следам сотрудники полиции задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления троих 20-летних граждан, несудимых и неработающих: жителей Пудости Никиту К. и Даниила К. и жителя Гатчины Германа Р. Всех троих поместили в изолятор временного содержания.