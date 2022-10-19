Закатать в асфальт 12 тысяч метров!

Сотрудники дорожного участка Гатчинского управления благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ) выполняют титанический объем работ, не считаясь с личным временем и не претендуя на награды. Их мало – дел много, поэтому дорожники УБДХ работают круглосуточно, посменно, день и ночь, в любое время года, в будни и праздники.

Начальники и мастера УБДХ в шесть утра уже на рабочем месте: надо проверить все точки – где планируются работы. Руководитель должен заранее все рассчитать, распределить спецтехнику, организовать процесс. Начальник дорожного участка Михаил Рахматуллин выходной оставил себе один – воскресенье. Родные намекают, что пора на заслуженный отдых – возраст пенсионный, но оставлять вверенный ему участок Михаил Михайлович не торопится: ответственность!

- Без дорожного участка УБДХ бы не существовало, – убежден Михаил Рахматуллин. – Зимой дорожники вывозят снег (в прошлом году больше 120 тысяч кубометров из Гатчины вывезли). Летом – асфальтируют дороги. На сезон по муниципальному контракту у нас 12 тысяч погонных метров дороги и 4 тысячи квадратных метров дворов ямочного ремонта в Гатчине. Плюс уборка улиц, дворов и тротуаров, очистка канав. Также мы обслуживаем дорожные знаки и светофоры: моем, приводим в порядок, устанавливаем новые по предписанию ГИБДД.

Обслуживание детских и спортивных площадок – тоже в ведении УБДХ: мы завозим песок, красим и ремонтируем оборудование. Ремонтировать приходится каждый день, потому что детскими горками, лесенками и качелями любят пользоваться великовозрастные граждане, не соизмеряющие своих габаритов. И никакие информационные таблички не помогают.

А еще без дорожников не состоится ни один городской праздник: мы устанавливаем сцену и биотуалеты, развешиваем украшения и флаги, ставим новогодние украшения. А потом все это убираем.

- Вы говорите, «ямочный ремонт»: это в буквальном смысле – точечное заделывание ям?

- Зимой мы заделываем ямы холодным асфальтом. А летом работы более масштабные: дорога фрезеруется, подметается, потом проливается; затем укладывается асфальт, укатывается и сверху – битум для гидроизоляции. Эти работы ведутся на отдельных участках, не так глобально, как, например, на проспекте 25 Октября, когда подрядчик делал капитально всю проезжую часть, от и до.

Но без ямочного ремонта не обойтись. Общая протяженность городских дорог – 120 км, их все разом в новый асфальт не закатаешь… Сейчас мы уже прошли Мариенбург, Химози, Аэродром, ряд центральных улиц.

Кроме плановых работ, мы заделываем просечки по заявкам «Тепловых сетей», «Водоканала» и других организаций, отсыпаем дороги асфальтобетонной крошкой. Вот, например, недавно положили асфальт у продовольственного рынка – по заявке «Тепловых сетей». Во дворе на ул. Коли Подрядчикова, д. 13 и д. 15 сделали пешеходную дорожку – по просьбам жителей, чтобы школьники не ходили там по проезжей части. И около самой школы – у лицея № 3 со стороны ул. 7-й Армии сделали водоотвод: убрали вечную лужу. Тоже граждане жаловались.

- Сколько сотрудников в дорожном отделе УБДХ, и какая есть техника?

- На дорогах – 12 человек, плюс трактористы, водители. Работа по ремонту дорог – тяжелая. Асфальтоукладчика у нас нет, асфальт ровняем вручную, лопатами. Потом катком укатываем. За смену дорожный рабочий перелопачивает до 20 тонн асфальта.

В этом году у нас появилась новая фреза – метровой ширины. Старая была 70 см, новую только запустили, она будет более производительной. Еще нам купили новый каток и новую КДМ – комбинированную дорожную машину. На КДМ работают четыре бригады, и теперь у них есть четыре КАМАЗа. Три года назад купили снегопогрузчик, более мощный. Ждем новую битумоварку – современную, с насосом. Нашей лет двадцать уже, мы ее переоборудовали в свое время из военно-полевой кухни.

Не хватает малогабаритной высокопроизводительной техники для уборки дворов. Планировали приобрести четыре мини-погрузчика с бункерными щетками, но купили только один в прошлом году. И еще один высокопроизводительный погрузчик «Крамер» убирает улично-дорожную сеть, но он уже старый, 2011 года выпуска, работает практически без выходных.

- Уборка города идет непрерывно?

- Круглосуточно работают четыре машины и две – днем. Дорожники в графике «два через два», днем и ночью, цикл безостановочный. Порядка десяти человек в смену работают на уборке тротуаров. Заступают около четырех утра – начинают подметать и мыть. У них пять бочек, два пылесоса, две-три щетки. После восьми утра приступают к уборке дворов.

Некоторые участки можно убирать только ночью. Например, территорию около Варшавского вокзала. Днем там работать бесполезно: машины стоят. У нас есть договоренность с вокзалом: на ночь таксисты убирают транспорт, мы чистим.

- Трудоемкость уборки, наверное, зависит от сезона?

- Конечно, такая зима, как в прошлом году, потребовала от наших рабочих колоссального напряжения, и все равно в битве со снегом мы терпели поражения. Хоть и убирали круглосуточно, люди жаловались на заносы. Но и в другое время года работы хватает. Сейчас пошла листва. Некоторые особо «зеленые» улицы, как, например, Киргетова, приходится убирать по три-четыре раза. На уборке листвы работают рабочие зеленого хозяйства и дворники. А потом пойдет снег…

Летом мы подметали, мыли, в том числе и вручную, шампунем. На каждой КДМ стоят катушки для ручной мойки. Помимо проезжей части, моем ограждения, тротуары, дворы, скверы.

Обычно как происходит: сезон заканчивается – машины переоборудуются. Не далек тот день, когда надо будет выпускать снегоуборочную технику.

Город ежегодно растет, растет быстрее, чем в УБДХ появляется дополнительная спецтехника, возникают новые общественные пространства, которые требуют к себе повышенного внимания.

- Кстати, о зиме. Антиобледенители готовятся?

- Пескосоляная смесь готова на 95%. Для дворов и тротуаров уже полностью заготовили гранитную крошку с реагентом. В этом году, как никогда, удачно – успели вовремя, до прихода дождей, потому что летом нам поставили ингредиенты.

- Михаил Михайлович, в вашей работе, наверное, кадры решают все?

- Да, этот напряженный труд выдерживает не каждый. Но те, кто работает, действительно бесценные кадры. Уже складываются династии. Наш бригадир дорожного участка Николай Львович Матвеев работает в УБДХ 28 лет, а его сын Юрий – более десяти лет. Опытные, ответственные, безотказные сотрудники – Хасимян Валидианов и Владимир Родин. Достойная молодая смена – Александр Суханов, Виталий Каланин, Илхом Ахмедов.

Благодаря таким кадрам мы справляемся с поставленными задачами. За 24 года моей работы в Гатчинском УБДХ не было случая, чтобы мы не выполнили муниципальный контракт. Более того, выполняем даже сверх того, что по плану установлено. Дорожное хозяйство – это живой организм, наша работа зависит от погодных условий, и за этими переменами – только успевай…

Беседовала Екатерина Дзюба