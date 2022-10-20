8-гранный пруд в Гатчинском парке

Как рассказали в музее-заповеднике, сейчас ведется благоустройство восьмигранного пруда. Это пруд сухой. Благодаря специальной дренажной системе вода будет скапливаться только в центре – чисто символически, чтобы подчеркнуть, что это все-таки пруд. И поскольку – по замыслу – это декоративные пруды ботанических садов, на дне сделают своего рода выставку редких растений. Все краснокнижные растения, которые есть в Гатчинском парке, можно будет увидеть растущими на дне восьмигранного пруда. Так, как это было когда-то… Кстати, как отметили в музее-заповеднике, знаменитая цветочная горка – это грунт из декоративных парковых прудов.

…Спуск предусмотрен со стороны «Дубка», но гулять придется не по дну пруда (иначе его просто вытопчут, почва там зыбкая), а по временным мосткам: вокруг смонтирована легкая конструкция, чтобы люди могли ходить. Исторически там была лестница, но поскольку сейчас в парке гуляет не только императорская семья, чтобы не навредить почве, пришлось сделать мостки. Транспорт, работающий на благоустройстве пруда, въезжает со стороны 11-й школы, чтобы не портить дорожки парка.

Проект благоустройства восьмигранного пруда был сделан еще два года назад и теперь реализуется за счет средств, заработанных на платном входе в парк. К началу декабря работы закончатся, и в следующем сезоне, после просушки парка, там можно будет гулять.

Екатерина Дзюба

Фото Владимира Павлова