Как защитить земельный участок от неправомерного занятия соседями?
Обращения, поступающие в адрес Управления Росреестра по Ленинградской области, чаще всего касаются неправомерного занятия земельных участков соседями.
Земельные споры возникают по многим причинам, например, часто бывает такое, что ранее местоположение границ участков не уточнялись собственниками, соседи не имели никаких претензий друг к другу, а затем появлялся новый правообладатель земельного участка, который не соглашался с теми границами, которые сложились между прежними собственниками.
В таких случаях специалисты Управления всегда рекомендуют проводить межевание всем собственникам земельных участков, так как эта процедура гарантированно поможет установить точные границы, избавить от споров с соседями, защитить свою недвижимость.
Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Ответственные покупатели при выборе земельного участка всегда обращают внимание на наличие точных границ, предпочитая вкладывать средства в покупку участка с проведенным межеванием. Таким образом, новый собственник избегает многих проблем. К тому же некоторые кредитные учреждения оставляют за собой право не выдавать кредиты на покупку тех земельных участков, в отношении которых процедура межевания не была проведена».
Сейчас отсутствие межевого плана не ограничивает права собственника и является добровольным мероприятием.
Однако без межевания на данный момент невозможно определить истинное местоположение спорной границы между участками, так как уточненные сведения (координаты поворотных точек общей границы соседних участков) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Межеванием земель называются работы определению площади и местоположения земельного участка, установление, восстановление и закрепление его границ на местности, и внесение их в ЕГРН.
Работы по межеванию проводят лицензированные профессионалы – кадастровые инженеры. Управление Росреестра ежеквартально составляет рейтинг специалистов кадастровой деятельности, где каждый сможет выбрать кадастрового инженера исходя из критериев, например, показателями качественной работы кадастровых инженеров является низкое количество решений о приостановлении или отказе в осуществлении кадастрового учёта и регистрации прав.
Рейтинг размещён на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/, «Открытая служба» - «Статистика и аналитика» - «Ленинградская область» - «Рейтинг кадастровых инженеров».
Демидова Ольга
Пресс-секретарь Управления Росреестра по Ленинградской области