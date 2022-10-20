Куклы народов мира в Гатчине

Людмила Ковалева выставляет предметы из своих коллекций в Гатчине уже не впервые. Среди уникальных экспозиций, представленных за последние годы в нашем городе — и выставка раритетных изделий ручной работы отечественных мастериц конца XIX — начала XX века, и экспозиция предметов, ставших нашей историей, и выставка «Горожанин XIX - начала ХХ века (предметы повседневной жизни). Каждая из них вызывала неизменный интерес у гатчинцев. И вот — новая замечательная выставка в Покровском духовно-просветительском центре, посвященная куклам народов мира. Здесь, в небольшом выставочном пространстве собрались игрушки, сувениры, традиционная керамика из разных стран, текстиль, народные инструменты, дополненные фотографиями представителей разных народов мира.

Скажем сразу, всем экспонатам из этой коллекции очень повезло, ведь Людмила Евгеньевна — не только страстный собиратель и хранитель, но и опытный профессиональный художник-реставратор, а в прошлом — сотрудник лаборатории научной реставрации художественных тканей Государственного Эрмитажа. Неудивительно, что особенное внимание она уделяет особенностям национального костюма. В ее коллекции есть как сувенирные куклы, так и настоящие раритеты. Старинные куклы бережно отреставрированы руками хозяйки с обязательным учетом присущих игрушке, но утраченных когда-то деталей.

Каждый экспонат выставки интересен сам по себе, однако повезет тем посетителям, которые смогут услышать рассказ их хозяйки, которая очень подробно и с большой любовью может бесконечно рассказывать о каждой из этих куколок, раскрывая ее характер и секреты.

- Эта выставка соединила в себе и мой интерес к путешествиям, и к коллекционированию, собиранию предметов художественного текстиля, среди которых, наряду с вышивкой, кружевами, бисерными работами и многими другими рукодельными шедеврами, есть и куклы в национальных одеждах, - говорит Людмила Ковалева. - Даже в век космических технологий наша Земля остается бесконечно разнообразной. На нашей планете существует более 250 стран и несколько тысяч народов, и каждый из них уникален, самобытен, интересен. Идея этой выставки родилась давно, когда в моей коллекции накопилось достаточное количество кукол в национальных одеждах. Современные куклы были привезены мною из путешествий в качестве сувениров, винтажные игрушки были куплены в разных местах. Наиболее редкие, уникальные, например, «испанцы», попали ко мне от одной женщины, которая много лет собирала эти раритеты.

Национальные костюмы всех народов уникальны, неповторимы. Они могут многое рассказать о характере народа, его традициях и представлениях о красоте мира, и даже о климатических условиях этой местности. Очень ярко, в частности, об этом говорят орнаменты на одежде. Народные костюмы продолжают изучать ученые, в народе бережно хранят обрядовые одежды, доставшиеся от бабушек и прабабушек, а еще шьют их сами по образцам и надевают на народных праздниках, связанных с историей края.

Национальный колорит передают и наряды кукол, и это можно проследить по экспонатам на выставке Людмилы Ковалевой. Каждый народ создавал свои куклы по своему образу и подобию, при этом они могли выступать в разных ипостасях — и как детские игрушки, и как обрядовые предметы.

Свою выставку Людмила Ковалева условно разделила на несколько экспозиций, собранных в витринах. Так, в одной витрине можно увидеть куклы из Японии и Испании. Сразу выделяются японские куклы — как своей особенной сдержанностью и гармонией, так и характерным обликом (высокая прическа, одежда — кимоно, оби). Лица на фарфоровых головках японок поражают утонченной лепкой. Композиция дополнена текстильными репликами старинных художников и традиционными вышитыми мячиками для детской игры.

Испания представлена уникальными старинными куклами тореадоров и танцовщицы. Лица, руки и ноги этих персонажей выполнены в очень сложной текстильной технике, передающей этнические черты. Здесь же можно увидеть настоящие кастаньеты и маленькую сувенирную испанскую гитару.

Еще одна витрина посвящена куклам Востока (Тунис, Индия), другая — европейским куклам (Германия, Франция, Италия, Греция, Скандинавия, Прибалтика). В нескольких витринах собраны куклы народов России, Ингерманландии, Кавказа.

Как говорит Людмила Евгеньевна, самые благодарные посетители выставки — школьники, малыши из детских садов и студенты-дизайнеры. А еще для нее очень важно, чтобы любой человек, увидевший игрушки народов мира, не только вспомнил о том, как разнообразен и прекрасен человеческий мир, но и сам бы захотел сотворить что-нибудь подобное для самого себя или своих детей.

Выставка Людмилы Ковалевой «Куклы народов мира» продлится в выставочном центре Духовно-просветительского центра Покровского собора до 30 октября.

Юлия Лысанюк