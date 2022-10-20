«Шанхай» на Варшавском вокзале в Гатчине ждут перемены
Площадь Варшавского вокзала в Гатчине требует благоустройства. Разбитый тротуар, лужи, грязь, разномастные ларьки и стойкий запах общепита – привет из 90-х. Жители обеспокоены: вокзальная площадь, встречающая гостей столицы Ленинградской области, выглядит неэстетично, дешево и непрактично.
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретилась с инициативными гражданами, неоднократно обращавшимися по поводу благоустройства площади Варшавского вокзала. Сотрудники администрации, руководители соответствующих комитетов вместе с жителями и представителем РЖД обошли территорию и оценили качество дорожного покрытия и временных строений, принадлежащих коммерсантам. Общий вывод: состояние плачевное – и тротуара, и ларьков, и прилегающей территории. Нарушены все нормы: и санитарные, и противопожарные. Участники комиссии полностью согласны с жителями: дальше в таком виде это не должно существовать.
Но прежде, чем что-либо благоустраивать, необходимо четко определить, докуда простирается участок РЖД, и где начинается муниципальная земля. Для этого будет сделана геодезическая съемка.
- Определим границы, запросим реестр собственников – кому принадлежат все эти ларьки и павильоны. Дальше будем решать. Ремонт улицы Карла Маркса запланирован на 2023 год в полном объеме, включая тротуары. Отрезок пешеходной дорожки на площади Варшавского вокзала, примыкающий к улице К. Маркса, будет сделан в ближайшие дни, – заверила глава администрации.
После разграничения территории и полномочий, а также при наличии финансирования площадь Варшавского вокзала начнет обретать достойный вид.
Кроме того, жители просят установить шумозащитные экраны вдоль отрезка железной дороги между Варшавским вокзалом и станцией Татьянино. Железнодорожники отказались этим заниматься. Однако лабораторные замеры показывают, что уровень шума значительно превышен.
- Мы обратимся к руководству РЖД о передаче городу в аренду определенного участка земли вдоль железной дороги, чтобы установить шумозащитные экраны. Подобный опыт у нас уже есть, – сказала Людмила Николаевна.
Екатерина Дзюба