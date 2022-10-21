«Даже плохонький мусороперерабатывающий завод лучше идеального полигона»

Перед заседанием в ходе своего рабочего визита в Гатчину губернатор осмотрел автоматический пост мониторинга атмосферного воздуха, установленный на ул. Волкова, д. 1/1. Оборудование работает в штатном режиме. Датчик измеряет массовую концентрацию оксида углерода, диоксида азота, озона, диоксида серы, сероводорода, пыли.

Александр Дрозденко проверил, как работает пост, и лично посмотрел текущие результаты измерений. На момент снятия показаний состояние воздуха оказалось в норме.

Второй такой датчик установлен на Аэродроме, на ул. Авиатриссы Зверевой, 12-а. В 2023 году планируется дооснастить посты дополнительным оборудованием: метеостанцией, а также датчиками для измерения массовых концентраций оксида азота, метана, аммиака и формальдегида. В рамках программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» стационарные посты мониторинга атмосферного воздуха уже функционируют в девяти городах региона – в Выборге, Кингисеппе, Киришах, Луге, Волосово, Сланцах, Волхове, Светлогорске и Тихвине.

Александр Дрозденко отметил достоинства нового оборудования и выразил порицание организации, которая вынудила всех на протяжении полугода искать источник зловония:

- Почти год не работала станция дегазации, а руководство полигона «Новый Свет-Эко» вместо того, чтобы сразу честно сообщить об этом, скромно промолчало. Спасибо прокуратуре, которая повлияла на собственников, и они поставили – временно! – факельное сжигание. Но мы настаиваем и требуем, чтобы заработала полноценная станция дегазации, как она и работала года полтора-два назад. Более того, станция вырабатывала электроэнергию.

Что нам стоит мусороперерабатывающий завод построить

…На заседании в Гатчинском Доме культуры собрались члены экологического совета, руководители профильных комитетов и надзорных ведомств, руководство Гатчинского района, представители общественных организаций и депутатского корпуса.

Заседание открыл председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. Он рассказал о выполнении решений общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти за 2021-2022 годы.

Председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян доложила о состоянии атмосферного воздуха в регионе и решениях по экологическому контролю над содержанием загрязняющих веществ, в том числе с участием хозяйствующих субъектов.

Участники встречи обсудили реформу в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в обоих субъектах – Петербурге и Ленобласти. Вопрос вызвал оживленную дискуссию.

Председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова назвала среди основных задач мусорной реформы минимизацию объемов захоронения отходов, внедрение раздельного сбора и надлежащей утилизации. Для этого в Ленинградской области создан региональный оператор, отвечающий за весь цикл обращения с отходами. Получена цельная картина реального объема производимых отходов и уровня развития системы сбора мусора.

С 2020 года в области стартовал и раздельный сбор твердых коммунальных отходов.

- Если в 2020 году силами регионального оператора были оборудованы площадки для раздельного сбора мусора в одном районе, то сегодня в этот процесс включены 16 районов, – заметила Анастасия Кузнецова. – И в этом году мы уже как минимум в три раза превышаем показатели 2021 года.

Однако, как справедливо заметили участники совета, чтобы раздельный сбор был действительно эффективным, собранные по фракциям отходы необходимо где-то перерабатывать. Мощностей частных предприятий, занимающихся переработкой, хватает лишь на малую часть собираемых отходов. Поэтому в Ленобласти планируется строительство крупных комплексов по обработке отходов – КПО.

Как рассказал генеральный директор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антон Бучнев, в регионе запланирована реализация двух крупных инвестиционных проектов в сфере обработки и утилизации отходов. Первый такой комплекс строится в Кингисеппском районе.

- Там будет перерабатываться 50-60% всех поступающих отходов, будут отбираться различные виды фракций для переработки во вторичный продукт, – пояснил Антон Геннадьевич. – Входящая мощность первой очереди – 300 тысяч тонн в год. Объект будет обслуживать восемь южных районов Ленобласти – Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский, Волосовский, Лужский, Сланцевский и Кингисеппский, а также Сосновоборский городской округ.

Второй инвестпроект – комплекс по обработке отходов «Рахья». По словам Антона Бучнева, предприятие рассчитано на переработку мусора самого крупного и быстроразвивающегося района – Всеволожского. Входящий поток мощности первой очереди составит до 300 тысяч тонн в год.

- Ввод в эксплуатацию этих двух КПО существенно снизит риски дефицита мощностей и приблизит Санкт-Петербург и Ленобласть к достижению поставленной президентом РФ цели: 100-процентной обработке твердых бытовых отходов к 2030 году и двукратному снижению объемов складирования мусора на полигонах, – отметил Антон Бучнев.

Еще несколько мусороперерабатывающих комплексов будет строить Невский экологический оператор – НЭО. Их планируют разместить в Выборгском и Всеволожском районах. В ближайшее время ожидается заключение экологической экспертизы. Кроме того, НЭО построит два комплекса и на территории Петербурга, производящего львиную долю мусора. Как рассказала генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова, предприятия будут заниматься обработкой и обезвреживанием отходов.

На Волхонском шоссе до конца года будет завершен первый этап строительства мусороперерабатывающего комплекса. Его пропускная способность – 200 тысяч тонн в год. После запуска второй очереди мощность КПО увеличится на 400 тысяч тонн.

Найти баланс интересов…

Участники заседания экологического совета отметили стойкое нежелание жителей Ленинградской области видеть возле своих населенных пунктов мусороперерабатывающие предприятия. То есть закрытия полигонов требуют все, но строить комплексы по переработке отходов предлагают «где-нибудь подальше – только не у нас».

Никакие доводы не действуют. Губернатор поставил обязательным условием трехкратную санитарную зону вокруг каждого такого комплекса, но и это не помогло.

- В правительстве рассмотрят любое альтернативное предложение участков, которые имели бы доступ к федеральной трассе, нормативное расстояние до жилых домов и не были бы землями лесного фонда или сельхозназначения. Однако пока ни один из сотен активистов, ратующих против той же «Дубровки», вариантов не предложил, – заметил Александр Дрозденко. – Я, безусловно, как губернатор не поддержу ни один проект, который может даже гипотетически нанести вред жителям Ленинградской области. И уверен, что наши решения должны быть направлены на одно: на улучшение общей экологической ситуации. Регион интенсивно развивается, и я абсолютно разделяю опасения жителей, которые переживают за нашу природу. Но строить заводы, порты, дороги, комплексы по обработке отходов тоже надо. Наша задача – найти баланс интересов. Это непросто…

Как справедливо заметил глава региона, «даже самый плохонький мусороперерабатывающий завод лучше самого идеального полигона». Поэтому двигаться надо в направлении строительства комплексов по переработке отходов. Все члены экосовета поддержали это решение. Региональные операторы подтвердили свою готовность внедрять на предприятиях наиболее эффективные с экологической и экономической точки зрения технологии.

Что касается злосчастного полигона «Новый Свет-Эко», который должен встать на рекультивацию с 1 января 2024 года: нужно найти ему оптимальную альтернативу. Как подчеркнул губернатор, «…задача экосовета, здравых экозащитников, общественных экологических организаций – находить решения, которые будут наиболее эффективны и наименее вредны для окружающей среды».

Екатерина Дзюба