Гатчинские дзюдоисты – среди сильнейших в регионе

В Первенстве области среди юниоров и юниорок до 21 года приняли участие 44 дзюдоиста - 35 юниоров и 9 юниорок - 2003-2005 гг. р., представляющих 8 муниципальных районов Ленинградской области.

Лучшего результата из гатчинских спортсменов добилась воспитанница Районной ДЮСШ Аделина Шашкова – она завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг.

Воспитанник клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Иван Дронов занял третье место.

В соревнованиях среди мальчиков и девочек до 11 лет - в самой младшей возрастной группе, в которой могут быть, согласно правилам, проведены официальные соревнования, приняли участие 183 юных дзюдоиста 2012-2013 гг. рождения -149 юношей и 34 девочки - из 9 районов Ленобласти.

Борьба разгорелась нешуточная, и как приятно было видеть в этот день на пьедестале почета гатчинских спортсменов.

Отличных результатов добились воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 3 – спортивного клуба «Сокол». Первое место в одной из самых многочисленных категорий завоевал Джасур Насридинов (38 кг) – он провел пять победных поединков. Тем самым Джасур завоевал право носить именную нашивку с фамилией на кимоно, а также возглавил внутриклубный рейтинг среди обучающихся. 2 место завоевал Михаил Ко-валев. Успешно провел схватки и Тимофей Василаки, хоть и не завоевал в этот день награды. Все ребята – воспитанники тренера Алексея Михайлова.

Завоевали две медали в копилку Гатчинского района воспитанники Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич». Любовь Мазюкина заняла первое место в весовой категории до 44 кг. Ксения Николаева стала второй в весовой категории до 36 кг.

Две бронзовых медали в копилку сборной района принесли воспитанники Районной ДЮСШ – Леонид Пальтов (34 кг) и Константин Сомряков (42 кг).

Воспитанник клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Даниил Петров занял второе место.

По итогам турнира в общем зачете сборная команда Гатчинского района заняла почётное второе место.

Для юниоров этот турнир стал этапом отбора в сборную команду области, которая уже неделю спустя приняла участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа в Великом Новгороде. 73 спортсмена из 9 регионов России, входящих в состав СЗФО, разыграли комплекты наград в 16 весовых категориях.

Сборная команда Ленинградской области, принимавшая участие в этом мероприятии, была представлена 28 спортсменами - 20 юниорами и 8 юниорками. Как и в предыдущие годы, ленинградцы стали лидерами в большинстве весовых категорий и уверенно первенствовали в общекомандном зачете, намного опередив сборные команды Вологодской и Калининградской областей.

Ленинградцы стали победителями в 5-ти весовых категориях у юниоров и в 3-х у юниорок, 7 спортсменов стали серебряными медалистами и 4 дзюдоиста стали бронзовыми призерами.

Участники, занявшие 1 и 2 места, получили право на участие в финале первенства России. Главный старт сезона в стране для спортсменов этой возрастной группы состоится 24-27 ноября в Красноярске.

Всего в состав сборной команды СЗФО войдет 15 ленинградцев, в их числе два представителя Гатчинского района - воспитанника Районной ДЮСШ. В первенстве СЗФО в Великом Новгороде Максим Лазарев завоевал золотую медаль в весовой категории 81 кг, а Аделина Шашкова стала второй в весовой категории 48 кг.

Поздравляем наших дзюдоистов и желаем успешного выступления на первенстве страны!

Андрей Соколов

На фото: Алексей Михайлов со своими воспитанниками