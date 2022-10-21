Лужский артиллерийский полигон: слаживание на победу

Стреляют полностью заряженными снарядами весом 48 кг, привыкают. Проходящие здесь обучение ребята, в основном, земляки, быстро становятся единым боевым братством.

«Артиллерия становится нашей областной специализацией, именные батальоны региона — артиллерийские. Выполнение мобилизационных задач и поддержка наших бойцов повседневными вещами сейчас проходят активно, адресно и в достаточном объеме. Комфорт в быту — залог успешного обучения, которое включает несколько этапов слаживания от индивидуального до совместного с формируемым подразделением», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после посещения внутренней повседневной инфраструктуры артиллерийской академии, площадки обкатки бронетранспортёров и стрельбища.

В меню мобилизованных — каши, супы, рыбные и мясные горячие блюда, хлебо-булочные изделия, консервированные и свежие овощи, фруктовые и ягодные соки.

Люди и организации со всей Ленинградской области передали мобилизованным термобелье, бензопилы, теплые шапки и трехкомпонентные утепленные водозащитные сапоги. «Специально закупаются сапоги с высоким голенищем, чтобы солдатам было комфортно и в сырую погоду», — добавил Александр Дрозденко.

База обеспечения учебного процесса в Луге — один из важных объектов подготовки и боевого слаживания военнослужащих ВС РФ на Северо-Западе. Сейчас здесь расположен пункт приема и распределения мобилизованных граждан. Михайловская военная артиллерийская академия — в числе старейших учебных учреждений России. Его выдающиеся выпускники — один из создателей реактивного миномета «Катюша» Георгий Лангемак, впервые применивший таран в боевой авиации Петр Нестеров, основоположник школы автоматического стрелкового оружия Владимир Федоров.