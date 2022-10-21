Не дожидаясь +8℃…

…На очередном пресс-клубе губернатора Ленинградской области в ТАСС были затронуты такие актуальные темы, как газификация, отопление и энергоснабжение.

Гостем пресс-клуба стал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев. В очном режиме и онлайн участие в мероприятии приняли сотрудники 28 областных редакций. Модератором традиционно выступил председатель комитета по печати Константин Визирякин.

Журналисты задали десяток вопросов, касающихся отопительного сезона, субсидии на догазификацию, индивидуальных счетчиков тепла и аварийного отключения электричества. В первую очередь, всех интересовало, как Ленинградская область вошла в отопительный сезон: все ли котельные были готовы, и не поступало ли жалоб от жителей?

Юрий Андреев отметил, что по нормативам – согласно Постановлению № 354 Правительства РФ, для начала отопительного сезона температура воздуха в течение нескольких дней должна быть ниже +8℃. И такая температура на территории Ленинградской области до сих пор не наступила. Тем не менее, были обращения от жителей и руководителей администраций первого и второго уровня, а также указание губернатора о начале периодического протапливания. В первую очередь, в детских садах, школах, с постепенным подключением многоквартирных домов.

- На сегодняшний день абсолютно все источники теплоснабжения в работе. Неисправности были единичные, в некоторых домах, и быстро устранялись, – ответил Юрий Владиславович. – Проблемы возникали в Бокситогорском районе из-за подключения новой газовой котельной, в Лужском и Приозерском районах. Все ремонтные работы были выполнены до установления низких температур. Сейчас теплоснабжение бесперебойно обеспечивается во всех районах.

Константин Визирякин отметил, что решение о раннем начале отопительного сезона было абсолютно правильным, и передал всему комитету по топливно-энергетическому комплексу большое спасибо от жителей – за то, что в этом году не пришлось мерзнуть и ждать этих злосчастных восьми градусов.

Помимо теплоснабжения, журналисты попросили в очередной раз разъяснить механизм получения субсидии на догазификацию.

Юрий Андреев ответил, что в Ленинградской области действует три вида субсидий. Первая касается ветеранов Великой Отечественной войны: сумма достигает 300 тысяч рублей. Вторая – для 15 категорий льготников, которым дается до 200 тысяч рублей. В этом случае собственнику придется вносить из своего кармана только 10 тысяч. И третья субсидия положена владельцам жилых домов, являющимся собственниками не менее года. Эти граждане оплачивают догазификацию самостоятельно только в размере 30 тысяч рублей.

Юрий Владиславович отметил, что механизм получения субсидий понятен до сих пор не всем, и надо вести разъяснительную работу. Кстати, и на квитанциях для оплаты газа печатается инструкция.

У Юрия Андреева поинтересовались, какие узкие места в организации процесса газификации в Ленобласти он видит. Он подтвердил, что некоторые проблемы с темпами выполнения региональной программы газификации, подписанной в свое время главами Ленобласти и Газпрома, действительно существуют: «Проблема связана с недостаточной пропускной способностью отдельной газораспределительной станции. Поэтому есть программа, которая должна быть реализована до 2025 года: либо строительство, либо реконструкция действующих газоразделительных станций. Но в данном случае речь идет не столько о проблеме, сколько о задаче, и она решаема».

Также журналисты спрашивали про частые отключения электроэнергии в отдаленных районах – от жителей поступает много жалоб. Юрий Андреев согласился, что состояние электрических сетей на периферии оставляет желать лучшего. Но о плановых работах обычно известно заранее, и чиновники должны заблаговременно уведомлять граждан о дате и сроках отключения электричества. В том числе и через местные средства массовой информации.

На вопрос «Гатчинской правды» по поводу возможности установки индивидуального счетчика отопления в квартире председатель комитета по ТЭК посоветовал ставить в многоквартирных домах автоматизированные индивидуальные тепловые пункты – АИТП.

АИТП – это не только способ закрытия системы теплоснабжения. Это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. По словам Юрия Андреева, это целесообразно с точки зрения экономии тепла и средств,

- В бюджете Ленинградской области закладывается более 200 млн рублей на установку АИТП. Чтобы в многоквартирных домах были установлены эти приборы, муниципальные образования участвуют в отборе, подают заявки, с ними заключаются соглашения. Но все это невозможно без согласия жильцов. Решение об установке АИТП принимают собственники жилья, – сказал Юрий Андреев.

Екатерина Дзюба