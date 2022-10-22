На страже продовольственной безопасности страны

Поздравить тружеников пришли руководители Гатчины и района, представители правительства Ленинградской области и депутатского корпуса.

Отдельно приветствовали ветеранов отрасли и самых молодых специалистов – достойную смену.

Со словами глубокой благодарности к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обратились глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим:

- Агропромышленный комплекс Гатчинского района продолжает держать планку, оставаясь одним из сильнейших в Ленинградской области, – сказала Людмила Николаевна. – Цифры говорят сами за себя. Сегодня в Гатчинском районе функционирует 19 крупных сельхозпредприятий, восемь предприятий перерабатывающей промышленности, 54 крестьянских хозяйства, более 58 тысяч личных подсобных хозяйств. В условиях санкций и беспрецедентного экономического давления вы делаете невозможное. Отдельная благодарность руководителям сельхозпредприятий – за ваше мужество, выдержку, мудрость, за ваши выверенные и очень оперативные решения, которые приходилось принимать в течение года и которые еще предстоит принять. Благодаря вашей взвешенной политике, подводя итоги сельскохозяйственного года, можно говорить о серьезных успехах.

Виталий Филоненко поблагодарил тружеников села за верность профессии и обеспечение продовольственной безопасности нашей страны.

Людмила Нещадим и Виталий Филоненко провели церемонию награждения лучших представителей гатчинского агропрома. Благодарность администрации Гатчинского района получили трактористы, слесари, операторы машинного доения, водители, работники племенных заводов, комбинатов и другие представители сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности.

Заместитель председателя комитета по АПК Ленинградской области – начальник департамента по развитию отраслей сельского хозяйства Андрей Решетов зачитал поздравительный адрес от губернатора 47 региона – со словами искренней благодарности за труд и верность крестьянскому делу. За то, что из года в год Ленинградская область подтверждает статус одного из ведущих аграрных субъектов России.

Более полутора десятка тружеников села и перерабатывающей промышленности удостоились наград от губернатора Ленинградской области.

От имени председателя и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области аграриев поздравили областные парламентарии Олег Белов и Татьяна Бездетко. Как заметила Татьяна Викторовна, ветераны агропромышленного комплекса, чей трудовой стаж более 30 лет, – это как раз те люди, которые не позволили развалиться гатчинским предприятиям:

- Благодаря таким руководителям сохранились большие коллективные хозяйства. Именно благодаря им сегодня не зарастает земля, и агропромышленный комплекс Ленинградской области более 15 лет занимает передовые места, входит в пятерку лучших по всем отраслям. Посевные площади и урожайность увеличиваются. Все наши перерабатывающие предприятия – молокозавод, хлебозавод, комбикормовый завод – работают. Благодаря вам мы не боимся остаться голодными, наша продовольственная безопасность обеспечена.

Виновников торжества поздравляли творческие коллективы и артисты Гатчины. Помогал проводить церемонию награждения гатчинский театр костюма «Катюша». На «доске почета» на сцене один за другим появлялись логотипы лучших предприятий агропромышленного комплекса Гатчинского района: «Пламя», «Оредеж», «Галактика», «Петрохлеб», «Красногвардейский», «Кобраловское», «Гатчинское» и другие. Гатчинские аграрии приняли вызовы времени…

Екатерина Дзюба