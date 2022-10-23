Черта характера – творческая мудрость

- К Вашей должности художественного руководителя прибавилась ещё и должность главного режиссёра. Разве Вы не один ставите спектакли и занимаетесь студийными занятиями в Вашем объединении?

- Так и было в начале нашей работы. Сейчас в объединении ставят спектакли наши профессиональные режиссеры: Наталья Чеснова (кафедра «режиссуры драмы» СПб университета культуры профсоюзов), Ольга Елмуратова (кафедра «сценарного мастерства и режиссуры массовых праздников» СПб института культуры), реализуют себя в режиссуре наши актеры-любители: уже известная гатчинцам в качестве ведущей актрисы нашего театра и певицы, лауреат всероссийских и международных театральных и вокальных конкурсов и фестивалей Наталия Веретенникова; студентка магистратуры ГИЭФПТ Юлия Михайлова; студентка

ГИЭФПТ Алёна Захарова; студентка областного педагогического института, лауреат международных театральных конкурсов Антонина Сыромятникова; актёр и наш главный специалист по декорациям и реквизитам - Владислав Шевченко. Под занавес восьмого сезона моноспектакль по пьесе Ярославы Фаворской «Держаться за воздух» поставил наш ведущий актер, лауреат всероссийских и международных театральных конкурсов и фестивалей Сергей Богмут.

- Я узнала, что ваши спектакли идут не только на сцене ГДМ, но и в культурно-досуговом центре «Лидер» поселка Новый Свет, и на сцене Школы третьего возраста; вы выступаете на сценических площадках Санкт-Петербурга, Домов и центров культуры Гатчинского района. Расскажите о структуре Вашего театра.

- Наша основная творческая база - это Гатчинский Дворец Молодёжи. Но у ГДМ своя возрастная аудитория и свои репертуарные аспекты воспитательной и творческой работы. В 2018 году жизнь заставила меня и моих выросших учеников перейти из формата студии «Ренессанс» Центра дополнительного образования «Созвездие», где по положению могли заниматься ребята только до 18 лет, в гостеприимные стены Гатчинского Дворца молодёжи, который работает с подростками и молодёжью до 35 лет. Прошло время, и так уж получилось, что некоторые наши актеры и режиссёры перевалили и за возраст 35 лет, а некоторые и за 50 лет. Вот так в структуре нашего театра появился новый коллектив – творческое объединение «Театр «Открытые сердца» (руководитель Наталья Витальевна Чеснова) на базе КДЦ «Лидер» пос. Новый Свет и студия «Театр поколений» в Гатчинской Школе третьего возраста для самых креативных артистов от 50 лет и старше.

Часть наших уже готовых спектаклей, которые нецелесообразно было показывать под эгидой ГДМ, художественный Совет театра, проконсультировавшись с руководством ГДМ, перевёл во вновь созданные коллективы. Так уж получилось, что в нашем объединении участвуют около 40 человек от 11 до 80 лет. С таким коллективом трудно вписываться в возрастные ограничения, существующие в ГДМ. Но ничего страшного в этом я не вижу. На новых площадках мы продолжаем работу над нашими старыми репертуарными спектаклями и выпускаем в свет новые работы. А наш любимый зритель нас находит.

В конце июня мы показали подготовленный ТО «Театр «Открытые сердца» КДЦ «Лидер» премьеру моноспектакля по пьесе Ярославы Фаворской «Держаться за воздух» (дебют в режиссуре нашего ведущего актёра Сергея Богмута). В клубе пос. Малое Рейзино был аншлаг, пришли наши замечательные местные зрители, приехали зрители из Гатчины и даже из С-Петербурга.

- Как Вам удаётся в таком большом и разновозрастном коллективе помимо творческой деятельности, заниматься ещё и воспитательной работой? Ведь наверняка у Вас есть не только победы, но и свои трудности, падения, неудачи и разочарования? Поделитесь, пожалуйста, Вашими секретами, ведь за 49 лет театральной педагогики у вас их накопилось, наверное, не мало?

- Мне приходится заниматься воспитательной работой больше с нашими детьми от 11 до 20 лет. Со взрослыми гораздо проще. Некоторым из них я доверяю воспитывать себя.

В последнее время в печати и на телевидении часто поднимаются вопросы воспитания подростков и юношества, ведутся жаркие научные дискуссии педагогов на тему взаимоотношения мира подростков и мира взрослых, по проблемам путей выстраивания взаимоотношений и форм и методов воспитательной работы с ними. Утверждения некоторых специалистов не всегда кажутся мне убедительными, особенно представления, выстраиваемые в духе западного, американского воспитания, с его «гнилой» толерантностью и «гуманистической» вседозволенностью. Нынешнее время показывает нам все большее и большее падение нравственности, традиционных человеческих и христианских ценностей в западном мире. Вопросы воспитания не решаются проектами, компанейщиной, наскоком, это долгий и кропотливый путь. Нет универсальных рецептов. Слишком уж многогранными являются эти проблемы.

Именно про эти, сложные, подчас ускользающие аспекты педагогики и воспитательной работы в творческом коллективе, я и хочу поразмышлять.

В основе - поиск заинтересованности.

Начну разговор о работе с так называемыми «трудными» подростками. Работу эту проводят государственные органы (комиссии «по работе с несовершеннолетними»), завучи и педагоги учебных заведений, общественные организации. Разговаривают, воспитывают, поучают, убеждают, наказывают, нажимая на нравственные рычаги подростка. Подросток, после последнего «357 китайского предупреждения», потупив глаза, обещает исправиться, и… все повторяется снова.

За годы моей творческой и педагогической работы с подростками и молодёжью, мне приходилось разбирать многие случаи их срывов и нарушений: они бросали занятия в школе, в других учебных заведениях, увиливали от общественных нагрузок, от домашней ответственности, убегали из дому… Приходилось долго и кропотливо разбираться, объяснять, доказывать. Ребята вроде бы соглашались. Проходило какое-то время, и все повторялось вновь. Именно в таких ситуациях мне стали приходить идеи, как можно изменить положение вещей. Не хочу сказать, что мои мысли были спасительной истиной в последней инстанции, так как проблема работы с подростками и юношеством сложна и многогранна, но одним из ответов на неё была попытка оказания помощи подростку в поиске его заинтересованности, в создании творческой зависимости, в противовес другим, неправильным видам зависимости: курению, алкоголизму, наркотикам, участию в преступных сообществах и т. д.

Известно, что молодые ребята тяготеют к некоей романтичности существования. Они – в поиске остроты жизни, риска и переживаний, категоричности, горячности, максимализма во взаимоотношениях со взрослыми и другими подростками. Девочки ищут любви, мальчики рвутся в герои, и это понятно, ведь именно в этом возрасте закладываются базовые поведенческие модели будущей личности. Именно в этот период им, как воздух, необходима интересная захватывающая цель в жизни, познание путей достижения этой цели. Им невтерпеж ежедневная монотонность существования, докучливая опека и одергивание со стороны взрослых. Вот тут и необходимо внимательное вмешательство опытного педагога – не ментора, поучающего, как жить, не карательные функции «папиного ремня», а добрый совет и участие мудрого взрослого человека в жизни подростка.

Без участия опытных педагогов подростки ещё не в состоянии правильно оценивать те или иные жизненные ориентиры, не могут самостоятельно найти свой путь. Если такая встреча не происходит, подросток «окукливается» в кокон собственных представлений: «Делать жизнь с кого?» Он создает со своими эгоистическими, максималистскими поведенческими моделями образ «исключительности себя, своих поступков», но не осознает, в полную меру, ответственности за свои действия. Так в жизнь ребенка приходят суицид, оружие, табак, алкоголь, химическая и иные зависимости. Появляются подростковые неформальные сборища, «тайные» команды по интересам. Они выдумывают себе клички, геральдику, уставы и задачи этих неформальных объединений по интересам. Чаще всего дальше какого-то экстравагантного названия команды, эмблемы и мелкого хулиганства подростки не идут, но бывают и ужасные исключения: возникновение банд и группировок.

Таинственность, романтичность существования - это тоже одно из условий игры подростков. И если мотивации нормальные, то в этом не кроется ещё ничего криминального. Вот здесь подростки и нуждаются в появлении умудрённого опытом взрослого человека, готового направить «ядерную» реакцию молодёжи в нужное русло и в мирных целях. Очень часто дети, погружаясь в мистику, ещё не понимают содержания оккультных вещей: ношение каких-то оберегов, бритв, булавок, огромных пуговиц и веревочных петелек на одежде. Все мои попытки поговорить с подростками, занимавшимися у меня в театральной студии, ни к чему не приводили. Ребята на некоторое время убирали в карманы все свои «фенечки», а потом вновь доставали их. Я понимал, что авторитарные принципы воспитания здесь не сработают, и я нашел выход.

Однажды я пришёл на занятие в джинсах и свитере сверху до низу усеянными булавками. На цепочке болталась бритва, на запястьях цепочка из канцелярских кнопок и «фенечек» со всякими оккультными «штучками», столь популярными нынче у молодёжи. На шее у меня болтался длинный вязанный шарф, весь увешанный модными молодёжными «штучками-дрючками». Я «серьезно» копировал манеру ребят двигаться, говорить и небрежно сплёвывать через плечо. Ребята смотрели, смотрели на меня, показывали на меня пальцами, а потом… расхохотались. Смеялись все до слёз, и я вместе с ними. Больше я экстравагантных костюмов, оккультных оберегов и «фенечек» не видел. Это игровое действие возымело гораздо больший эффект, чем попытка дисциплинарных проработок, уговоров и наказаний.

«Трудные» обретают себя.

Я руковожу любительскими молодежными театральными коллективами уже без малого 50 лет. За это время тысячи детей, подростков и молодежи занимались творчеством, постигали азы театрального искусства в руководимых мною коллективах Гатчины, Санкт-Петербурга (Ленинграда), в колледже культуры и искусства в Великом Новгороде. Были у меня и «трудные» подростки, стоявшие на учёте в полиции. Молодёжь и подростки были разными по возрасту, уровню знаний и разнообразию интересов: школьники, рабочая молодёжь, учащиеся профессиональных учебных заведений.

Я стараюсь выстраивать творческие занятия и репетиционный процесс работы над спектаклями в игровой форме. Театральные игры, использующие особую приключенческую форму существования в предлагаемых обстоятельствах театрального действия, развивающие познавательные и коммуникативные навыки очень важны для раскрепощения, снятия психо-физических зажимов, умения выстраивать внутренние приоритеты для достижения конечной цели в воспитательной и творческой работе.

Много раз ко мне в студию приходили родители, педагоги, инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних, приводили за руку «трудных» подростков и просили принять их в наши коллективы.

Помню 14-летнюю девочку, у которой было уже несколько попыток суицида. Отец – научный сотрудник, мама - авторитетный работник культуры, а с дочкой вот такая беда. Пять лет занималась она у нас: окончила трехгодичную программу дополнительного образования, играла в наших спектаклях. Замечательная искренняя девушка. Бралась за всё: рисовать декорации, ставить свет и звук, шить костюмы, рисовать афиши, участвовать в постановочных работах над спектаклями. После школы взялась за ум, поступила и успешно окончила Санкт-Петербургский университет и аспирантуру – пошла по папиным стопам, стала кандидатом физико-математических наук. Ну, как не порадоваться такому? А любовь к театру сохранила на всю свою жизнь.

Снятие «трудных» подростков с учета мы всегда отмечали как праздник всего коллектива. Счастливчиков поздравляли театральными капустниками, шутками. Девчонки ставили на стол домашние угощения, и шел весёлый пир горой. Вы бы видели радостные и смущённые лица ребят от такого внимания к их персоне, получивших столько поздравлений от друзей. Не все, к сожалению, но многие из них стали полноценными гражданами нашего общества: студентами, рабочими, молодыми мамами и папами, воспитывающими уже своих детей.

Помню, еще в начале 80-х годов, парня и девушку, которые с первых дней занятий в студии невзлюбили друг друга: постоянные ссоры, какие-то претензии друг к другу. А мы в это время ставили спектакль «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина (современный вариант шекспировской «Ромео и Джульетты») в клубе завода «Буревестник» (был когда-то в Гатчине такой замечательный клуб). На роли влюбленных я поставил именно этих драчунов. Прошли годы, взаимная неприязнь переросла в любовь и плодом этой любви стал сын, которого назвали – Валентином в память о юности, спектакле и студии.

Из-за аварийного состояния старое деревянное здание на ул. Чкалова 32, где располагался центр «Созвездие», закрыли (центр переезжал в другое помещение). Мне, как и другим педагогам, пришлось работать на демонтаже помещений: снимал одежду сцены, световое оборудование, разбирал на досочки пандус сцены и пол. И вот случайно, на косяке двери за кулисами, увидел, выведенные авторучкой кем-то из моих учеников слова: «Юрий Иванович, мы любим Вас!» Поверьте, чуть не заплакал. Вот это и есть высшая награда для педагога, поверьте, более значимая, чем звания, медали, дипломы творческих конкурсов и почётные грамоты, которых у меня не мало. Вот это и есть то, ради чего педагогу хочется жить и трудиться.

Конечно, работать с подростками не всегда просто и легко. Бывают срывы: рецидивы правонарушений, пропуск занятий в школе, побеги из дома. «Трудные» подростки – они потому и «трудные», что с ними бывает трудно. Мне как руководителю постоянно приходится быть в курсе проблем моих, почти народных артистов, общаться с их родителями, с педагогами, выяснять причины, нагружать ребёнка дополнительной занятостью, чтобы он не болтался по улице в поиске сомнительных удовольствий и приключений. Иногда ребята устают от моей опеки и уходят из студии. Подчас, несмотря на все мои усилия, мне так и не удаётся выстроить взаимопонимания с некоторыми подростками, нежелающими, в силу своего юношеского максимализма, подчиняться задачам, жить в соответствии с Положением коллектива, и тогда они покидают наш «ТЕАТР и К». Очень жаль расставаться с ними, но если оставить их, то коллектив может стать неуправляемым. «Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать», - помните у А. Экзюпери?

А ещё ребята любят приходить ко мне домой в гости: берут читать книги про театр, обсуждают пьесы, сценарии и роли, пьют чай, отмечают мои дни рождения и праздники коллектива. Мы ходим с ними в походы на природу, посещаем выступления любительских театральных коллективов (к сожалению, нынче билеты в профессиональные театры для нас не всегда доступны), участвуем в спектаклях и концертах, в творческих конкурсах различного уровня, посещаем петербургские музеи и концерты. Помню, мои мальчишки вытащили меня на рок-концерт – я был в полном восторге и орал громче всех.

И все-таки, основная цель студии – воспитание творческого, гармонично развитого человека. Не все студийцы будут актёрами и режиссёрами, но свою любовь к театральному творчеству многие из них пронесут через всю свою жизнь.

- Приходилось ли Вам в Вашей работе встречать препятствия и непонимание со стороны тех, кто по своей должности должен был бы помогать Вам?

- Увы, так было не раз. Знаете, есть поговорка: «У верблюда два горба, потому, что жизнь – борьба». Я многогорбый «верблюд». Да и не только я. Мои коллеги, работающие в театральном деле, такие же «верблюды», как и я. Ведь наступать нам приходилось на одни и те же чиновничьи грабли.

К сожалению, не раз приходилось и мне конфликтовать с недалёкими чиновниками от культуры, которые ставили педагогу в приоритет показуху и отчётность любой ценой и прилежность в выполнении бумажной отчетности. Каких только диагностик, планов, проектов, индивидуально-образовательных маршрутов, отчётов, изготовления детских и преподавательских бесконечных портфолио и методичек я не высасывал из пальца! Иронизировал над собой, что КПД моего труда, как у паровоза: 8% - на творческую и воспитательную работу и 92% - на написание, ни мне, ни моим ученикам не нужных, липовых бумаг.

А ещё очень сильно напрягали начальственные директивы: выдавать чуть ли не каждый месяц отчетные спектакли, выступления, концерты. Гонка, отвлекающая руководителя от вдумчивой, планомерной, поступательной, плодотворной творческой и воспитательной работы с коллективом. Где уж тут говорить об эффективности работы педагога.

Но, несмотря на все трудности и препятствия, мои коллективы всегда работали достаточно плодотворно. Мы готовили и проводили общегородские праздники, выступали с нашими спектаклями, литературно-музыкальными композициями, сатирическими представлениями, уезжали на гастроли, принимали участие в творческих конкурсах различных уровней. В 80-е годы мой коллектив в течение многих лет проводил в Гатчинском Дворце-музее и парке фольклорные и иные праздники (в том числе первые пушкинские и купринские праздники в 1983 – 84-х годах). В тот период с нашим коллективом активно сотрудничали известные творческие люди: гатчинский поэт и музыкант Николай Терентьев, поэты и барды Виктор Шутилов и Андрей Потоцкий, художники Владимир Монахов, Олег Машин и другие.

- Расскажите о достижениях вашего творческого объединения.

- За 8 лет работы нашего коллектива мы стали известны гатчинцам. У нас есть своя зрительская аудитория. Наш коллектив - неоднократный лауреат региональных, всероссийских и международных театральных конкурсов и фестивалей. Наши ведущие актёры много раз награждались званиями лауреатов и дипломантов всероссийских и международных театральных конкурсов и фестивалей. Сергей Богмут, не имеющий профессионального театрального образования, стал победителем престижного всероссийского театрального конкурса и был приглашен на роль в одном из спектаклей профессионального Ленинградского областного театра «Комедианты». Кстати, в этом конкурсе, в тройке победителей, помимо С. Богмута, была и моя ученица театрального отделения Новгородского колледжа культуры и искусства им. С. В. Рахманинова. Информационную поддержку нашему коллективу оказывают СМИ нашего района.

- Ваш творческий путь, наверное, не всегда был выстлан лепестками роз?

- Конечно, нет. Я уже упоминал о «верблюжьих горбах». Мои коллективы, за все, без малого 50 лет моей работы в культуре, никогда не были какими-то образцово-показательными. Как у всех, были и у нас свои взлёты и падения. Но я глубоко уверен, что коллектив не имеет права работать на показуху и отчётность любой ценой, ради галочки, «ради нескольких строчек в газете». Гораздо важнее для руководителя и коллектива сам процесс творчества, планомерное достижение поставленных перед собой воспитательных и творческих целей, интересная, наполненная разнообразными смыслами жизнь в коллективе. И хотя передо мной как педагогом не стоит задача подготовки актёрских и режиссёрских кадров, я уделяю много времени подготовке своих ребят к поступлению в театральные учебные заведения, провожу студийные занятия, уделяя внимание таким предметам дополнительного образования, как театральные развивающие игры, основы актёрского мастерства, сценического движения, сценической речи, театрального грима и устройства театральной сцены и технологии.

Никогда не соглашусь с мнением некоторых моих коллег, утверждающих, что они призваны заниматься только творческими аспектами деятельности коллектива, а, мол, воспитательные функции обязаны брать на себя родители, педагоги учебных заведений, сотрудники государственных органов. Я уверен, что деятельность любительских творческих коллективов обязательно должна проводиться в балансе творческого и воспитательного начал. И воспитательная часть нашей работы должна быть в приоритете, так как профессиональной подготовкой сценаристов, драматургов, актёров и режиссёров призваны заниматься специальные учебные заведения.

- Вы затронули важность игры в творческом объединении, игры как средства творческой жизни актеров. Как это происходит у вас?

- Моим актёрам нет нужды разбираться в особенностях и различных аспектах моей педагогической методики. Мы встречаемся с ними на занятиях в студии или на постановках спектаклей, переворачиваем парты, столы, стулья и театральные кубы и, прямо на наших глазах, рождается фантастический мир. И вот мы уже на корабле, в космическом спутнике, в самолёте или подводной лодке. Идут актёрские этюды «На смену стихий» (смену обстоятельств действия). Начинается игра, от которой всего один шаг до спектакля и до полной фантастических приключений сценической жизни по вере. Помните, знаменитое у К.С. Станиславского: «Верю! Не верю!»

Я вижу увлеченные лица моих ребят, вижу, как они рвутся на сцену, они работают, творят, предлагают своё, и важно выслушать и постараться понять их, какую бы кажущуюся на первый взгляд чушь они не предлагали. Ребёнок делает свои первые шаги в творчестве, и он имеет право на ошибку. Еще одно прекрасное мгновение творчества – и вот мы все вместе попадаем в удивительный мир, в котором есть место подвигу, чистым и благородным порывам души, романтике жизни и нет места скуке, дисциплинарным выволочкам и нудным попыткам педагога «проводить среди детей воспитательную работу».

- В репертуаре театра 19 спектаклей, поставленных Вами и вашими режиссёрами за восемь лет творческой жизни. А чем вы сможете порадовать нас в сезоне 2022 – 23 года?

- Мы продолжаем работу по сохранению спектаклей прошлых лет и планируем постановку новых: по поэтической сказке Л.А. Филатова «Про Федота стрельца, удалого молодца», по пьесам В. Ольшанского «Тринадцатая звезда», А. Неизвестного «Счастливчик», С. Бартаховой «Незваный гость», М. Хейфеца «Анатомия страха», П. Туррини моноспектакля «Всё, наконец», по рассказам А.П. Чехова «Экий народ у нас хамский», М. Зощенко «Ох, уж эти дамы! Ах, уж эти кавалеры». Ну, мы, конечно, предполагаем, а Господь, как известно, располагает. Если не наступят новые форс-мажоры и нас не посетит какая-нибудь новая заморская чума, то постараемся работать дальше и радовать наших зрителей.

- Я искренне желаю удачи Вам, Юрий Иванович, вашим талантливым режиссёрам и актерам, сценаристам, художникам, техническому составу в вашем увлекательном путешествии по театральному творчеству!

Записаться в студии можно по адресам:

- МБУ «Гатчинский Дворец Молодёжи» (г. Гатчина, ул. Достоевского, дом 2),

- Культурно-Досуговый Центр «Лидер» (пос. Новый Свет Гатчинского района),

- РБО «Школа третьего возраста» (г. Гатчина, ул. Школьная, дом 1).

Руководитель ТО «ТЕАТР и К°» Давыдкин Юрий Иванович, тел: +7-952-237-43-74. Заведующий труппой театра - Богмут Сергей Сергеевич, тел: +7-911-101-39-19.

Беседовала Татьяна Троицкая