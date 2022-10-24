«Гатчинская мельница» приглашает: «Андрей Штакеншнейдер – знаменитый зодчий и наш земляк»

В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Русский архитектор, строивший императорские резиденции и великокняжеские дворцы в Санкт-Петербурге, пригородах и по всей стране, яркий представитель первого поколения архитекторов-эклектиков в России, профессор Императорской академии художеств, действительный статский советник - родился рядом с Гатчиной в семье мельника.

Отчий дом Андрея Ивановича был в деревне Мыза-Ивановка возле мукомольной мельницы на берегу реки Ижоры. Здесь он рос, и став знаменитым архитектором, построил прекрасную «Розовую дачу».

Его имение практически не сохранилось, остались фундамент дома и руины «Гатчинской мельницы», давшей название автономной некоммерческой организации по содействию в выявлении, популяризации и сохранении памятников культурного наследия.

«Гатчинская мельница» объединила группу энтузиастов – увлеченных историей представителей самых разных профессий, в том числе краеведов, историков, коллекционеров, журналистов, музейных работников. И не только местных.

Официально АНО «Гатчинская мельница» создана в мае 2022 года. Но попытки общественности увековечить память великого земляка, обратить внимание всех, от кого зависит судьба объекта культурного значения на его плачевное состояние, предпринимались и раньше. Тома переписки за 10 лет – пока не привели к очевидному результату. А вот сбор материалов о семье Штакеншнейдеров, поиск раритетов, публикации в СМИ, совместные проекты с преподавателями и студентами ГАСУ, выставки, посвященные родовому гнезду и творениям Андрея Штакеншнейдера – все вместе позволило сохранить живую память об архитекторе.

Создание общественной организации – новый шаг в развитии проекта «Гатчинская мельница» и новые интересные планы.

Презентация организации и проекта «Гатчинская мельница» с посещением тематической выставки состоится в первой декаде ноября. Уже идет подготовка мероприятия. Первая рабочая группа провела встречу 21 октября.

О времени и месте проведения презентации можно узнать по телефону +7 931 332 49 16, директор АНО «Гатчинская мельница» - Анатолий Владимирович Горбатенко. Приглашаются все заинтересованные лица.

Татьяна Можаева