Команда47: не ждать, а помогать

Очередная встреча активистов команды с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко была посвящена помощи мобилизованным и поддержке жителей Донбасса.

«Вы помогаете добрыми делами своим соседям, жителям ваших городов и поселков, и тем, кто особенно нуждается в помощи. Сила Команды47 в том, что вы не ждете просьб, а ищете возможность помочь здесь и сейчас. С первых дней начала специальной военной операции неравнодушные ленинградцы подключились к работе с военнослужащими, беженцами, жителями Донбасса, добровольцами. Для нас очень важны такие проекты – они говорят о единстве нашей работы, желании помочь, и становятся примером для многих», – сказал Александр Дрозденко участникам встречи.

Вместе с единомышленниками Евгений Голуб создал сообщество «Своих не бросаем. Луга», участники которого собрали уже более 15 млн рублей на нужды мобилизованных военнослужащих. Алексей Ярославцев проводит уроки по самопомощи и тактической медицине. Денис Старовойтов помогает жителям города Мариуполь – возит им посылки на микроавтобусах с символикой #Команда47. Волонтер акции #МЫВМЕСТЕ Алексей Ясвин, на своей машине отвозит жен мобилизованных из Тихвина в Лугу, доставляет посылки от родственников. Еще один участник – Сергей Свиридов возглавляет штаб движения «Юнармия» для патриотического воспитания молодого поколения. Юлия Ногина координирует проект помощи мобилизованным и их семьям #МЫВМЕСТЕ, проводит патриотические акции «Тепло_солдату» и «#голубьмира». Татьяна Михайлова вяжет теплые носки мобилизованным в зоне спецоперации.

Есть и те, кто продолжает добрые дела в своих населенных пунктах. Например, житель деревни Курковицы Сергей Свиридов построил вместе с односельчанами на свои средства детскую площадку. В процессе еще один проект – парковка. Людмила Башкирова в августе провела акцию «Подстриги ребенка в школу»: дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могли подстричься абсолютно бесплатно. А житель города Шлиссельбург Антон Рябушев организовал цветочное благоустройство мостов.

Активисты поделились опытом работы и выдвинули предложение сделать карту предприятий, готовых помогать продукцией. Губернатор отметил, что после окончания мобилизации в регионе создадут центр обучения основам медицины, гражданской обороны «ГО-47». Участники встречи согласились выступить там экспертами. В заключение активисты создали общий чат «гуманитарщиков» Команды47, где они будут оперативно обмениваться информацией и работать сообща.