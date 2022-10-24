Росреестр Ленобласти рассказывает, что делать, если утеряно свидетельство о регистрации права собственности

Управление Росреестра по Ленинградской области спешит успокоить всех собственников: с 2016 года, вместо свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость, выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которая и подтверждает, что право собственности зарегистрировано.

Поэтому, если собственнику спокойнее иметь подтверждающий документ на руках, можно заказать выписку из ЕГРН, где будут указаны основные характеристики объекта недвижимости и сведения об оформленных на него правах.

Выписку можно заказать, обратившись с паспортом в любой офис МФЦ, либо через электронные сервисы Росреестра и портала Госуслуг.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Чтобы не переживать насчёт возможных противоправных действий и защитить свою недвижимость, в МФЦ можно подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации прав без личного участия правообладателя. Такая запись вносится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления, и, после внесения записи, никто, кроме собственника не сможет обратиться за регистрацией прав на недвижимость: документы вернут без рассмотрения и регистрация не будет проведена. Услуга предоставляется бесплатно».