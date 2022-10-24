Уполномоченный продолжает «расследование»: чем и откуда пахнет в Гатчине

Уполномоченный сообщил о продолжающих поступать многочисленных жалобах жителей Гатчины на распространение неприятного запаха, который порой вызывает слезоточивость, головные боли, головокружение. Заявители убеждены, что запах исходит от химического вещества, напоминающего меркаптан, применяемый для обнаружения утечки газа, который распространяется с полигона твердых бытовых отходов «Новый Свет – Эко».

Будучи осведомлённым о проводимой комплексной проверке соблюдения требований природоохранного законодательства ООО «Новый Свет – Эко» и учитывая большой общественный резонанс, в своём письме Сергей Шабанов просил направить информацию о результатах проверочных мероприятий на полигоне.

Михаил Козьминых прислал обстоятельный ответ на трех листах, где сообщил о проведенной в этом году внеплановой проверке полигона, итогом которой стало привлечение юридического лица к административной ответственности по трём статьям КоАП (штрафы). Нарушения в деятельности есть, однако исследование взятых проб воздуха показало, что качество атмосферного воздуха соответствует установленным требованиям. По этой причине прокуратура Ленинградской области отказала Управлению Росприроднадзора в согласовании проведения ещё одной внеплановой проверки.

Вместе с тем, сотрудники указанного надзорного ведомства систематически проводят выездные обследования в зоне влияния хозяйственной деятельности предприятий ООО «Новый Свет – Эко», ООО «ЛенОблКартон» и ООО «ДМД-Вуд». Специалисты зафиксировали незначительные превышения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и направили юридическим лицам предостережения о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.

Сообщил М.Ю. Козьминых и о произведённых в конце августа – начале сентября пробах атмосферного воздуха в 120 контрольных точках, выбранных с учетом основных производственных зон и предприятий-загрязнителей воздуха в Гатчинском районе. В некоторых из них были выявлены превышения ПДК вредных веществ, и Управление повторно направило в прокуратуру Ленинградской области материалы для согласования внеплановой проверки.

… Но самой любопытной оказалась информация о наличии у ООО «Новый Свет – Эко» разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (!), срок действия которого до мая 2023 года.

«Мероприятий, направленных на улучшение эпидемиологического благополучия жителей Гатчины и близлежащих населенных пунктов, проводится действительно немало. Видна работа и Управления Росприроднадзора, и остальных профильных ведомств. Но принесёт ли всё это ожидаемый результат?.. Ведь как следует из ответа М.Ю. Козьминых, внеплановые проверки то проводятся, то их не согласовывает прокуратура. А когда проводятся – специалисты то находят превышение вредных выбросов (и даже штрафы за это «выписали»), то не находят. Вот опять – сотрудники Управления выявили превышение ПДК и вновь запланировали выездную проверку. При этом, что́ является источником запаха в Гатчине, ни нам, ни общественности так и не сообщили, как и не ответили на вопрос о том, что с ним предполагается делать. Тогда зачем тратить бюджетные средства на трудоёмкую работу в 120 контрольных точках и иные мероприятия? Тем более, что у полигона есть официальное разрешение на выброс вредных веществ…», – отметил Сергей Шабанов.