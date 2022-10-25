Капремонт: сколько домов обновили?

Напомним, что всего в региональную программу капремонта включено 1437 многоквартирных домов, расположенных на территории Гатчинского района, из их числа 601 дом в Гатчине. Работы ведутся на основании краткосрочных планов, разработанных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на три года. В настоящий момент фонд реализует краткосрочную программу на 2020–2022 годы. За время реализации краткосрочного плана постановлением областного правительства шесть раз вносились изменения – исключались виды работ, менялась стоимость капремонта, переносился срок исполнения и т.д.

В плане на 2022 год по Гатчине в соответствии с откорректированным планом предусмотрено выполнение капремонта в 48 домах (строительно-монтажные работы), при этом планируется выполнить 59 видов работ, из них работы по капремонту электросетей в 12 домах перенесены с 2021 года. Также в плане работ - замена лифтового оборудования в четырех домах.

Капремонт ведется в двух домах, относящихся к объектам культурного наследия: ул. Рощинская, д.4 – проектно-изыскательские работы на выполнение капремонта крыши и пр. 25 Октября, д.23 – строительно-монтажные работы по капремонту фундамента с выполнением проектно-изыскательских работ. Но, вероятно, по второму адресу срок выполнения работ будет нарушен. Только 17 октября 2022 года организация-проектировщик обратилась в управляющую организацию для подтверждения, что необходима экспертиза, так как дом является объектом культурного наследия. Почему фонд не отметил это при проведении конкурса на определение подрядчика – вопрос остается открытым.

Капитальным ремонтом фасадов домов занимаются семь подрядных организаций. Им предстояло выполнить работы в 37 домах, из них в 27 домах – с утеплением. По состоянию на 17 октября, работы по капремонту фасадов были выполнены: на 90-100% - в 10 домах, на 70-85% - в 10 домах, на 50-65% - в 7 домах, на 30-45% - в 5 домах.

В двух домах к строительно-монтажным работам не приступили, так как в настоящее время не завершены проектно-изыскательские работы. Первоначальный вариант таких работ, представленный областным фондом, был неприемлем для домов, расположенных в микрорайоне Въезд – пр. 25 Октября, д. 59 и 63. И, как отмечают специалисты, такие ошибки стоят дорого: стоимость повторных проектно-изыскательских работ по каждому многоквартирному дому составляет более 3 млн рублей.

Фасады ремонтируются в домах с деревянными, кирпичными и панельными стенами. Один из самых ярких и значимых объектов, с точки зрения истории города Гатчины, дом на улице Урицкого, 20А, известный как «Дом барона Жирара». Переживший лихие годы старинный особняк – сейчас многоквартирный жилой дом без охранного статуса. Основательного и бережного ремонта он требовал давно. В этом году был выполнен капремонт фасада и крыши, а также его знаменитого пандуса, благодаря которому у этого здания было еще одно название – «Дом с пандусом».

Как подчеркнул в своем выступлении Александр Супренок, при всех трудностях прохождения капремонта и нарушениях сроков их исполнения, дома преображаются.

- Много обращений от граждан, проживающих в многоквартирных домах, где проводятся работы по ремонту фасадов, на состояние придомовых территорий. Надо признать, что вопросы по приведению их в порядок удается решать с подрядными организациями без привлечения фонда, - отметил Александр Супренок.

В рамках гарантийных обязательств в течение года выполняется капремонт фундаментов в девяти домов. По состоянию на 17 октября, в семи из девяти домов работы выполнены на 95-100%.

Общая стоимость капремонта общего имущества в 48 домах в 2022 году в соответствии с краткосрочным планом составляет 619,5 млн рублей, из них 574,9 млн рублей - фасады, 20,4 млн – внутридомовые инженерные сети, 16,6 млн – крыши трех домов.

В краткосрочном плане 2021 года был предусмотрен капремонт в 13 многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капремонта на специальном счете. Ответственность за организацию и проведение капремонта в этом случае полностью возлагается на владельца счета. Окончательный срок исполнения капремонта в этих 13 домах - 30 декабря 2022 года.

Завершается реализация программы капремонта в Гатчинском районе. Так, областным фондом капремонта уже завершены работы по ремонту и утеплению фасадов домов:

- в Большеколпанском поселении – д. Корписалово, д.39 и д. Тихковицы, ул. Северная, д.№№1,2,3,4;

В Веревском поселении – д.Зайцево, д.8;

- в Сяськелевском поселении - д. Туганицы, д.2;

- в Пудостьком поселении -

д. Черново, д.46;

- в Сиверском поселении – п.Сиверский, ул. Красная, д.57.

В целом по Гатчинскому муниципальному району выполнены строительно-монтажные работы по ремонту и утеплению фасада 10 многоквартирных домов и еще ведутся в соответствии с графиком на трех домах. По ремонту фундамента работы выполнены на двух домах.

Александр Супренок, проанализировав сложившуюся практику по организации и проведению капремонта, озвучил ряд предложений, которые будут направлены в адрес областного фонда капитального ремонта. Так, например, администрация Гатчинского района считает нецелесообразным обеспечивать освоение средств капремонта путем выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР) в таком количестве, как запланировано было по Гатчине. Учитывая, что проведение капремонта выполняется одновременно в доме не более чем по одному-двум видам работ, а годовой план включает порядка 60 домов, то уже выполненных ПИР для проведения строительно-монтажных работ достаточно на два трехлетних периода: 2023-2025, 2026-2028. К сведению, общая стоимость выполнения ПИР в 2021 году составила 86,6 млн рублей. При этом необходимо учесть, что срок действия ПИР в зависимости от видов работ составляет от 2 до 5 лет. Администрация Гатчинского района предлагает комитету по ЖКХ Ленобласти при формировании следующего краткосрочного плана (2023-2025 гг.) предусмотреть по Гатчине выполнение только строительно-монтажных работ.

Татьяна Можаева