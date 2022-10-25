Педагоги Гатчины делятся опытом

В его работе приняли участие учителя начальных классов, педагоги дошкольных организаций и педагоги‑библиотекари.

С приветственным словом к собравшимся обратились директор школы Наталья Хмелева, заведующая информационно‑библиотечным отделом ЛОИРО Наталья Самыловская и руководитель муниципальной методической службы Виктория Гурская.

На пленарном заседании с докладом выступила кандидат педагогических наук, доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ, методист издательства «Русское слово» Алевтина Фёдорова. Она рассказала об актуальных воспитательных практиках при реализации программы воспитания и представила изданные «Русским словом» учебно-методические комплекты по внеурочной деятельности.

Старший методист Центра дошкольного образования издательства «Русское слово» Любовь Павлова затронула две темы: методическое обеспечение образовательного процесса в предшкольный период в контексте преемственности детского сада и школы и создание комфортной образовательной среды в дошкольной образовательной организации.

Программа семинара предусматривала также работу по секциям. Открытые уроки провели педагоги Гатчинской школы № 5 Виктория Маякова, Марина Дунец и Елена Газенкампф.

В рамках семинара состоялась презентация книги «Жемчужины земли Ленинградской», выпущенной издательством «Русское слово». Авторы – кандидат педагогических наук, доцент Ольга Мостова, кандидат филологических наук, доцент Светлана Букреева и кандидат педагогических наук, доцент Лариса Задоя – рассказали о книге, которая позволит школьникам больше узнать о своей малой родине. В ней собрана информация об истории региона, культуре народов, населявших Северо-Западную часть России в разные эпохи, о выдающихся личностях и достопримечательностях Ленинградской области. Книгу дополняют рабочая тетрадь с творческими заданиями и методическое пособие, образуя учебно-методический комплект.

Виктория Гурская, руководитель муниципальной методической службы