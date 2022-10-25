Сборная команда по футболу Енакиево приедет в Гатчину для проведения соревнований
В понедельник, 24 октября, юные спортсмены прибыли в Петербург. Футболисты из Енакиево будут жить в Гатчине и тренироваться с региональной спортшколой «Ленинградец». Спортсменам от 11 до 13 лет. Ежедневно у ребят будет по две тренировки в день, они будут участвовать в соревнованиях.
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Кроме того, команду ждет насыщенная культурная программа. Ребятам покажут достопримечательности Петербурга, организуют мастер-классы и встречи со спортсменами Ленинградской области, на которых ребята обменяются опытом.
Подобные акции Ленобласть проводит регулярно в рамках Дорожной Карты по поддержке и содействию Енакиево, в том числе и в спорте. Так, несколько недель назад в 47-й регион приезжали юные борцы. Кроме того, Ленинградская область поставляла Енакиево инвентарь, а также оказывала содействие в приобретении дневников ГТО.
Ребята из Енакиево будут гостить в Северной столице до 2 ноября.
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