Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Приоратский парк вернутся старые ворота

В Приоратский парк Гатчины вернутся старые ворота, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Рубрики:  Культура

 «В Приоратский парк Гатчины некогда вели ворота. И мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие годы они вернулись на свои места. В настоящее время идёт проектирование будущих работ, и именно из разрабатываемой документации была «вытащена» страница с эскизом ворот», – написал он.

Владимир Цой отметил, что партнёром и заказчиком проекта выступает областное отделение ВООПИиК, а за финансовую поддержку поблагодарил компании НОВАТЭК.

 

 

 