В Приоратский парк вернутся старые ворота

«В Приоратский парк Гатчины некогда вели ворота. И мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие годы они вернулись на свои места. В настоящее время идёт проектирование будущих работ, и именно из разрабатываемой документации была «вытащена» страница с эскизом ворот», – написал он.

Владимир Цой отметил, что партнёром и заказчиком проекта выступает областное отделение ВООПИиК, а за финансовую поддержку поблагодарил компании НОВАТЭК.