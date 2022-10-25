В Приоратский парк вернутся старые ворота
В Приоратский парк Гатчины вернутся старые ворота, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Рубрики: Культура
«В Приоратский парк Гатчины некогда вели ворота. И мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие годы они вернулись на свои места. В настоящее время идёт проектирование будущих работ, и именно из разрабатываемой документации была «вытащена» страница с эскизом ворот», – написал он.
Владимир Цой отметил, что партнёром и заказчиком проекта выступает областное отделение ВООПИиК, а за финансовую поддержку поблагодарил компании НОВАТЭК.
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