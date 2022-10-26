Сергей Бекиш — член гатчинского товарищества художников с 1977 года. Постоянный участник коллективных выставок товарищества, автор нескольких персональных выставок в Гатчине, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сергея Александровича называют романтиком и созерцателем. Человек, очень тонко чувствующий природу и поэзию, он стал настоящим певцом моря, следуя за такими мастерами, как Айвазовский, Сильвестр Щедрин, Боголюбов, Лагорио.

Можно сказать, что любовь к морской тематике у Сергея Бекиша сформировалась еще в раннем детстве. Он родился в городе Сочи, и, по его словам, самые первые и яркие впечатления его жизни были связаны с южной природой и, особенно, с морем. И хотя он уже давно и постоянно живет здесь, на севере, всё равно родными считает те места.

В своих пейзажах — живописных и графических - Сергей Бекиш стремится запечатлеть потаённую жизнь моря, передать ритм его дыхания, то ровного и спокойного, то бурного и взволнованного.

«Море манит, волнует, рождает массу глубоких и сильных переживаний, что я и стараюсь передать в своих картинах», - признается он. И кажется, что в выставочном зале библиотеки, где представлена новая экспозиция его работ, веет соленым морским воздухом, и слышны крики чаек, радостно приветствующих солнце и ветер...

Выставка живописных работ Сергея Бекиша «Как хорошо ты, о море...» продлится в музее города Гатчины до 30 октября 2022 года.

Юлия Лысанюк