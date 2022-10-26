Лекарства без вреда

- Уточните у врача или фармацевтического сотрудника аптеки время приема лекарства. Если вы не спросили или забыли - изучите инструкцию к лекарственному препарату, которая прилагается к каждой упаковке. В большинстве инструкций есть указания: до, после, во время еды или натощак принимать лекарственный препарат. Расшифрую эти термины:

1. «до еды» – лекарство следует принимать за 30 - 60 минут до начала приема пищи,

2. «во время приема пищи» – в период непосредственного приема пищи и в течение 15 минут до его начала или после его окончания,

3. «после еды» – в период в течение 30 -120 минут после приема пищи,

4. «натощак» - не менее чем за 60 минут до начала приема пищи и не ранее чем через 120 минут после его окончания.

Приведу примеры.

- Натощак рекомендуется принимать: настойки, настои, отвары и им подобные препараты из растительного сырья.

- До еды: мочегонные; сульфаниламидные препараты рекомендуют запивать щелочным питьем, например, минеральной водой, во время лечения следует исключить пищевые продукты, содержащие серу (яйца, бобы, томаты, печень); кальция глюконат (исключить продукты, содержащие щавелевую, уксусную и жирные кислоты).

- За полчаса до еды: средства, понижающие кислотность желудочного сока (антацидные и желчегонные средства); противоязвенные препараты, антиаритмические препараты;

- Во время еды: препараты желудочного сока или пищеварительные ферменты, так как они помогают желудку переваривать пищу; водорастворимые витамины (С и группы В).

- После еды: болеутоляющие (нестероидные) противовоспалительные препараты; жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), комплексные поливитаминные препараты; средства, которые являются компонентами желчи, сердечные гликозиды (при этом рекомендуется таблетки измельчить, запивать крахмальной слизью, исключить белковую пищу); хлористый кальций.

- Независимо от еды: бронхолитики; средства, улучшающие мозговое кровообращение.

- Не имеют своего времени лекарства, назначенные «под язык».

При отсутствии каких-либо указаний в инструкции-вкладыше лекарство следует принимать за 30 минут до еды. Это относится к основной массе лекарственных препаратов.

Если таблетку нужно рассасывать, то её нельзя разжёвывать, если в инструкции указано, что нужно жевать, то таблетку не стоит глотать.

Чем запивать?

Если нет специальных указаний, запивать лекарство лучше всего достаточным количеством (не менее 1/3 - 1/2стакана) питьевой воды. Вода - хороший растворитель и не оказывает влияния на действующие вещества лекарств.

Не следует запивать лекарства молоком, т.к. может снижаться эффективность лекарств, сходных по строению с белками – сердечных гликозидов, кофеина, противоязвенных препаратов. Не следует запивать молоком ферменты, антибиотики. Иногда в инструкции к препарату можно встретить прямое упоминание о недопустимости употребления молока.

Установлено, что препараты железа нельзя принимать совместно с молоком и продуктами с большим содержанием щавелевой кислоты и дубильных веществ (крепкий чай, кофе, шпинат, черника).

Препараты кальция не стоит запивать молоком, газированной водой, сочетать с продуктами, богатыми жиром.

Не следует запивать лекарства и чаем. В чае содержится танин, который образует нерастворимые соединения с некоторыми лекарственными веществами.

Отдельно следует сказать об одновременном приеме лекарств и алкоголя. Этого не должно быть категорически. Практика показывает, что именно при подобном сочетании возникают самые тяжелые осложнения. Например, при длительном приеме нестероидных препаратов и алкогольных напитков происходит повреждение слизистой оболочки желудка и может образоваться язва. Антибиотики при одновременном приеме с алкоголем не только теряют свои лечебные свойства, но и могут образовывать вредные для организма химические соединения.

Будьте здоровы!





Пресс-служба Гатчинской КМБ