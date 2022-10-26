Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о способах получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает заявителям, что существует несколько способов получения такой выписки.

Самым удобным способом получения выписки из ЕГРН является получение в электронном виде. Электронные выписки заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника органа регистрации прав и имеют равную юридическую силу с бумажным вариантом выписок.

Обращаем ваше внимание, что в последние несколько лет мошенники рекламируют сайты-двойники, предлагающие онлайн-услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Электронные выписки из ЕГРН следует получать только на официальных порталах ведомств:

1. Портал государственных услуг – gosuslugi.ru

В поисковой строке портала необходимо ввести слово «Росреестр» и выбрать услугу. Также на портале доступны другие виды электронных услуг Росреестра.

2. Официальный сайт Росреестра – rosreestr.gov.ru

Авторизовавшись через Госуслуги в личном кабинете Росреестра, в разделе «Услуги и сервисы» необходимо выбрать услугу «Предоставление сведений из ЕГРН». Заявитель заполняет форму, где указывает информацию о недвижимости, свои паспортные данные и оплачивает услугу после оформления. Далее Росреестр присваивает запросу уникальный номер, по которому можно отследить статус исполнения через личный кабинет, куда и придёт готовая выписка после оформления.

3. Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты – kadastr.ru

Аналогично с официальным сайтом Росреестра необходимо авторизоваться на сайте и выбрать нужный объект по адресу или кадастровому номеру. Выбрать необходимый тип выписки, добавить в корзину и оплатить. Готовая выписка придёт заявителю на электронную почту и в личный кабинет.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Управление, совместно с филиалом Кадастровой палаты по Ленинградской области, за 9 месяцев 2022 года выдало около 1,3 миллиона выписок из ЕГРН, из них 87% в электронном виде. Получение цифровых выписок из ЕГРН удобно тем, что нет необходимости тратить время на поездки в офисы МФЦ, к тому же установленный законом срок предоставления электронной выписки из ЕГРН составляет не более 3 дней, но, чаще всего, если выписка формируется автоматически и не требует вмешательства специалистов, то в Ленобласти получение выписки занимает 1 рабочий день».

Напоминаем о необходимости внимательно выбирать необходимую вам выписку из ЕГРН, так как существует несколько видов:

· Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

· Об объекте недвижимости

· О переходе прав на объект недвижимости

· О зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

· Кадастровый план территорий

Бумажный вариант выписки из ЕГРН можно заказать в центре получения госуслуг «Мои документы», обратившись с паспортом в любой офис МФЦ. При таком способе подачи, выписка ЕГРН будет готова в течение 5 дней.