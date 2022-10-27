«До последних своих дней она продолжала жить Гатчиной»: памяти Генриетты Ягибековой

21 октября Генриетте Ягибековой исполнилось бы 80 лет. На выставке в «Купринке», которая открылась в день ее рождения, представлены первые афиши кинофестиваля «Литература и кино», программы разных лет, подборки статей из прессы, редкие интервью и список литературы о Г. К. Ягибековой. Также здесь можно увидеть фото- и видеохронику, запечатлевшую образ этого замечательного человека.

Генриетта Карповна родилась 21 октября 1942 года в Кисловодске. Окончив институт культуры им. Н.К. Крупской в Ленинграде, в 1963 году начала работать методистом в Гатчинском Доме культуры. В апреле 1987 года Генриетта Карповна возглавила новый гатчинский кинотеатр «Победа». В 1995 году в Гатчине состоялся первый гатчинский кинофестиваль «Литература и кино», вдохновителем и инициатором которого стала она. Генриетта Ягибекова возглавляла кинофестиваль на протяжении тринадцати лет, вплоть до 2007 года, изначально задав ему очень высокую планку.

«Фестиваль будет всегда, потому что он нужен не только зрителю, но и городу как визитная карточка. Ему надо расти, выходить на международный уровень», - эти слова Генриетты Карповны определили будущее гатчинского кинофорума.

Генриетта Карповна была настоящим профессионалом в вопросах культуры. Среди ее наград и почетных званий - медали «За доблестный труд», Золотая пушкинская медаль «К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина», значок Министерства культуры СССР «За отличную работу», почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Почетный кинематографист России».

А в жизни она была просто очень хорошим человеком и настоящим другом, о чем вспоминали ее друзья, ученики и сотрудники на открытии памятной выставки в библиотеке Куприна.

Вспоминает руководитель ансамбля бального танца «Жемчужина» Ирина Квачева:

«Для нашего творческого коллектива Генриетта Ягибекова была «крестной мамой». Мы очень тесно сотрудничали. Она внимательно отслеживала все наши творческие рубежи, помогая нам двигаться дальше, давала добрые советы, всегда поддерживала наши идеи и предложения, предлагала проводить какие-то мероприятия на базе кинотеатра «Победа».

Фестиваль «Литература и кино» Генриетта Карповна придумала в сложные перестроечные годы, когда кинотеатр «Победа» был на грани выживания. Фестиваль — это ее детище, большая и сложная творческая работа, которой она занималась на протяжении очень долгого времени.

Она генерировала идеи, приходя к нам с четко поставленными задачами, и мы всегда понимали, в каком русле нам двигаться. Она четко видела и выстраивала свой кинофестиваль так, как она его внутренне ощущала. И это было продумано с точки зрения и эстетики, и обстановки. И люди очень любили приезжать в Гатчину, потому что они понимали, что это такой уютный, домашний кинофестиваль, наполненный доброй энергией гостеприимства и радости, и при этом очень профессиональный.

Но сегодня, в день рождения Генриетты Карповны, хочется сказать о ней как о человеке. Она была очень активным, творческим, позитивным, разносторонним человеком, очень добрым, внимательным и чутким ко всем... Наверное, только сейчас, когда ее уже нет с нами, я понимаю, насколько она была открытой для людей, как хорошо она знала каждого, поддерживала и помогала своим добрым советом, словом, вниманием... Генриетта Карповна была человеком, который тебя принимал искренне, со всеми твоими радостями и невзгодами. Она всегда была готова окутать нас вот этой своей нежностью, любовью, поддержкой, дать нам силы двигаться дальше. Только сейчас понимаешь, насколько огромную энергию она вкладывала и в свое любимое дело, и в окружающих ее людей. Я вспоминаю ее объятия, распахнутые навстречу. Она тебя видит и так открывает руки, что ты понимаешь, что идешь к ней, будто к маме...»

«Генриетта Карповна - один из тех людей, которые являются «столпами» исторической и культурной жизни Гатчины, - говорит руководитель Гатчинской филармонии Надежда Корбут. - Умнейший, грамотнейший человек, она была не безразлична к жизни и судьбе других людей, своего города и всей страны. Она заняла большой культурный пласт, наш фестиваль — однозначно ее заслуга и ее детище, которому она дала жизнь. И, думаю, Генриетта Ягибекова навсегда останется в нашей истории...»

С самого начала и на протяжении многих лет фестиваль «Литература и кино» плотно сотрудничал с гатчинскими библиотеками.

Вспоминает заместитель директора библиотеки им. А.И. Куприна Лариса Кузьмичёва:

«Генриетта Карповна нас сразу же очаровала своим мягким напором, умением выстраивать отношения и объединять людей. Создавая фестиваль, она не стыдилась обращаться к людям за идеями. Это очень важно. К работе над фестивалем она привлекала и нас, библиотекарей. Мы собирались буквально всем коллективом, предлагали идеи, и она постепенно воплощала их в жизнь на фестивале. На площадках гатчинских библиотек проходили самые разные фестивальные мероприятия - встречи с известными писателями, актерами, музыкантами, круглые столы... На протяжении многих лет литература играла огромную роль в жизни кинофестиваля. К сожалению, сейчас это уходит, что очень обидно, ведь основной идеей фестиваля было создлание его именно на литературной основе... Даже не находясь в Гатчине, Генриетта Карповна всегда была в курсе всех событий, которые здесь происходили, в курсе жизни людей, с которыми она сотрудничала. Она умела и по телефону передать настроение, и какие-то новые идеи предложить. До последних своих дней она продолжала жить Гатчиной...»

На выставке, рядом с портретом основательницы кинофестиваля, лежит Книга памяти о Г. К. Ягибековой, в которой каждый желающий может оставить отзыв, отклик, воспоминание или благодарность. Читать записи тех, кто знал Генриетту Карповну, и грустно, и прекрасно одновременно. Всегда грустно, когда уходит из жизни замечательный, всеми любимый человек. И всегда прекрасно, когда о нем сохраняется такая добрая и долгая память...

Выставка, посвященная 80-летию Генриетты Карповны Ягибековой, будет открыта в городской библиотеке

им. А.И. Куприна до 30 октября.

Юлия Лысанюк