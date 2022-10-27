Гатчинское «Лукоморье» – на региональном форуме

В форуме приняли участие представители органов власти, деловых объединений, предприятий торговли, общепита и бытовых услуг. С приветственным словом к предпринимателям обратился председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов:

- Наша задача – максимально вам помочь, чтобы ваши инициативы были поддержаны. У нас родилась идея сделать конкурс проектов по преобразованию кухни или меню, по итогам которого выдать гранты на реализацию проекта и обучение. Учиться нужно обязательно у крупных ресторанов и групп, чтобы индустрия отдыха, питания была в каждом городе и районе Ленинградской области, чтобы жители и гости области были довольны, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области.

На пленарной сессии форума был представлен проект «География на вкус» – гастрономический путеводитель, содержащий информацию о достопримечательностях Ленинградской области, лучших ресторанах, объектах агротуризма, а также рецепты «Ленинградского меню» от лучших шеф-поваров региона.

В рамках первой сессии «Ленинградская область – территория вкуса» от гатчинской делегации выступила индивидуальный предприниматель, руководитель туристического центра «Лукоморье» Наталья Спичак. Она представила свой бизнес не только в туристическом, но и в гастрономическом аспекте. Также на сессии рассказывали об Ивангородской миноге, Капорском чае и Выборгском кренделе.

Ноу-хау региона – мобильный формат ярмарок с товарами областных производителей также был представлен на форуме. С помощью субсидии из областного бюджета Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района уже организовал пилотную «Ленинградскую ярмарку» на колесах – брендированный прицеп. Этот опыт предлагается использовать и в других районах – для доставки товаров областного производства, малых предприятий, мастеров и самозанятых в разные точки региона.

На форуме традиционно прошли конкурсы среди работников сферы потребительского рынка на выявление лучшего в профессии. Были определены победители в семи номинациях – «лучший повар», «лучший пекарь», «лучший бармен», «лучшие барбер» и других. Гатчинские профессионалы в этом году участия в конкурсе не принимали.

Екатерина Дзюба