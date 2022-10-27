Молодёжь Гатчины приглашают на «Брейн-ринг»

Игры молодёжного турнира реализует проект ВЕРСУМ «Интеллектуальные игры на территории Ленинградской области» при поддержке Фонд президентских грантов. В рамках года культурного наследия народов России интеллектуальные игры будут посвящены народам Ленинградской области.

Первая из трех игр отборочного этапа Гатчинского района областного чемпионата «Брейн-ринг» состоится в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского.

К участию приглашаем команды из 6-ти человек, состоящие из учеников школ, техникумов и колледжей Гатчинского района в возрасте от 14 до 18 лет.

Все подробности в прикреплённом положении. Заявка на участие в турнире принимаются до 31 октября по ссылке https://vk.cc/cgULjq