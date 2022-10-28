С приветственным словом к членам Совета обратились заместитель главы администрации района Ольга Мясникова и заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов.

Как подчеркнул Андрей Панов, в сложившейся в настоящий момент сложной ситуации, в которой оказалась Россия, очень важно не допустить раскачивания общества в направлении межнациональных и межрелигиозных осложнений.

- Это давление на нас со стороны недружественных стран будет только усиливаться, - отметил он. - В таких условиях для нас очень важно своевременно и правильно реагировать на происходящее. Наша главная задача — сохранение стабильности в обществе. Еще одна важная задача — вопросы помощи, в том числе и в доукомплектовании тех, кто сегодня уходит служить, и в поддержке их семей. К решению этих и многих других вопросов нужно подключаться всему нашему многонациональному сообществу. И очень многие уже подключились, так что этот процесс будет продолжаться и систематизироваться дальше.

Андрей Панов напомнил представителям религиозных организаций о необходимости продолжения паспортизации религиозных объектов, особенно актуальной во время специальной военной операции.

О деятельности татарско-башкирского обществ «Юлдаш» рассказал председатель организации Ильяс Норов. Он напомнил, что общество существует уже более двадцати лет, являясь крупнейшим в Ленинградской области.

- В общество «Юлдаш» входят люди самых разных профессий — учителя и врачи, военнослужащие, экономисты и юристы, повара и домохозяйки, предприниматели и рабочие, - напомнил Ильяс Баймахматович. - Всех нас объединяет общая идея, которая проявляется в возрождении традиций татарско-башкирской культуры, реализации социально значимых проектов, ведении культурно-просветительской деятельности, укреплении дружбы между людьми различных национальностей. На праздники и другие мероприятия, проводимые обществом, всегда приглашаются и представители других национальностей, независимо от их вероисповедания... Мы живем сейчас в очень тяжелое время, и наше общество тоже проводит огромную работу в связи с проведением СВО на Украине. Наш замечательный богослов, хаджи Дамир Хусаинов находится в постоянном контакте с военным округом. Он очень грамотный человек, и все время беседует с личным составом, убывающим на СВО, вне зависимости от национальности и вероисповедования военнослужащих.

О возрождении исторической старообрядческой общины в Гатчинском районе рассказали глава администрации Дружногорского городского поселения Игорь Отс и председатель общины местной религиозной организации «Старообрядческая община поморского брачного согласия деревни Лампово», ученый секретарь музея «Кунсткамера» Денис Ермолин.

Игорь Отс рассказал о создании условий и реализации мер, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений с учетом местного компонента на территории Дружногорского поселения. Особо он отметил важность сохранения уникального исторического наследия в населенных пунктах Дружная Горка, Орлино и Лампово.

Сохранившимся заповедником Русского Севера под Петербургом является, в частности, деревня Лампово. Здесь, начиная с XVIII века, живут староверы, сохранились старинные старообрядческие избы, воссоздается местная религиозная община и действует единственный в Ленинградской области молельный дом во имя Святого Николы.

- Старообрядческая община деревни Лампово является неотъемлемой частью нашей истории, - подчеркнул Игорь Отс. - Члены общины активно взаимодействуют и с местными органами самоуправления, и с учреждениями культуры. Благодаря этому взаимодействию, на территории поселения проводятся лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии. Уже два года подряд весной, в престольный праздник общины, в Лампово проводится Никольская ярмарка, которая становится визитной карточкой деревни на календаре событийного туризма Ленинградской области. На базе Ламповской старообрядческой общины образовался и действует Центр изучения и сохранения русской старины. В прошлом году эта автономная некоммерческая организация выиграла грантовый конкурс Гатчинского района на реализацию культурно-просветительского проекта.

О деятельности старообрядческой общины деревни Лампово и мероприятиях, проводимых в рамках этого проекта, рассказал Денис Ермолин.

- Староверы проживали на территории нынешнего Гатчинского района с давних времен, - напомнил он. - Лампово сохраняет молитвенный дом, который постепенно стал центром притяжения всех староверов не только Гатчинского района, но и всех южных районов Ленинградской области. Мы ведем архивную работу, собираем документы и редкие фотографии у населения староверческих деревень, сканируем их, формируя электронный централизованный банк хранения данных. Проводим в Лампово экскурсии для всех желающих, привлекая к этому и местных жителей... Работу нашего Центра изучения и сохранения русской старины мы стараемся проводить грамотно, в том числе с точки зрения научного сообщества. Мы привлекаем специалистов и ученых, в то же время делая наши мероприятия доступными для всех желающих.

На базе Центра проводятся мероприятия самого разного формата, включая большие праздники и традиционную Никольскую ярмарку, на которые собирается множество людей из самых разных уголков страны. Сейчас в Центре реализуется социально значимый грантовый проект «Лекторий выходного дня», который включил различные лекции и мастер-классы, посвященные истории и культуре старообрядчества. По словам Дениса Ермолина, итоговое мероприятие проекта должно состояться в декабре этого года в Гатчине.

О реализации мероприятий по сохранению и укреплению гражданского единства, формирования патриотизма у жителей Гатчинского района рассказала председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова. По ее сообщению, во всех семнадцати поселениях Гатчинского района работают 414 клубных формирований, занимающихся патриотическим воспитанием. На базе учреждений культуры в этом году проводились различные культурно-просветительские и воспитательные мероприятия. Среди них - филармонический концерт «Русская душа», концерт «Тебе, Россия, наши песни!» ансамбля русской песни «Горница», книжная выставка «Военная слава России: Герои. События. Даты» и многое другое.

Следующим знаковым событием для жителей района станет празднование Дня народного единства – к этой дате запланировано множество мероприятий, а центральной площадкой станет Гатчинский Дом культуры.

Юлия Лысанюк