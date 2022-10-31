В Ленобласти — учения ветеринаров

«Учения нашей ветеринарной службы — не случайные. Соседние регионы находятся в ситуации, связанной с рядом заболеваний, в том числе, африканской чумой свиней. И наша задача — не допустить распространение заболевания на территории Ленинградской области. Тем более, что у нас активно развивается животноводство и птицеводство», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Свою готовность к продемонстрировали 10 групп сводного отряда — районные подразделения управления ветеринарии Ленинградской области, комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, ГУ МВД, ГУ МЧС, здравоохранения.

На вооружении противоэпидемической службы региона 151 единица техники. Работа госветслужбы Ленинградской области по обеспечению безопасности людей и животных была отмечена двумя золотыми медалями Минсельхоза РФ.