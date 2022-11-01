Лучшие студенты области учатся в ГИЭФПТ в Гатчине
Победителями регионального этапа национальной премии «Студент Года-2022» стали семь студентов высшего и среднего профессионального образования Ленинградской области.
Самой умной студенткой стала Виктория Сикорская из ГИЭФПТ, победившая в номинации «Интеллект года». Самой «Творческой личностью года» признан студент ГИЭФПТ Димитрий Демидов, а его однокурсник Александр Селивёрстов победил в номинации «Председатель совета обучающихся года». «Спортсменом года» стал Александр Секирко из Выборгского филиала РАНХиГС.
Среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбрали самую «Творческую личность» — им стал студент ЛГУ имени Пушкина Вячеслав Таршиков. В номинации «Общественник года» победил Иван Ткаченко из Выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина, а студентка Лужского филиала ЛГУ имени Пушкина Наталья Гончарова признана «Старостой года».
Теперь ребятам предстоит участие в заочном всероссийском этапе, победители которого представят регион в национальном финале.
Итоги регионального этапа подвел Российский Союз Молодёжи Ленинградской области. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».