Лучшие студенты области учатся в ГИЭФПТ в Гатчине

Самой умной студенткой стала Виктория Сикорская из ГИЭФПТ, победившая в номинации «Интеллект года». Самой «Творческой личностью года» признан студент ГИЭФПТ Димитрий Демидов, а его однокурсник Александр Селивёрстов победил в номинации «Председатель совета обучающихся года». «Спортсменом года» стал Александр Секирко из Выборгского филиала РАНХиГС.

Среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбрали самую «Творческую личность» — им стал студент ЛГУ имени Пушкина Вячеслав Таршиков. В номинации «Общественник года» победил Иван Ткаченко из Выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина, а студентка Лужского филиала ЛГУ имени Пушкина Наталья Гончарова признана «Старостой года».

Теперь ребятам предстоит участие в заочном всероссийском этапе, победители которого представят регион в национальном финале.

Итоги регионального этапа подвел Российский Союз Молодёжи Ленинградской области. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».