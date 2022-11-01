Оганес Гадян: юбилей крепкого руководителя

Лидер производства валяной продукции в России, Оганес Хоренович сумел не просто сохранить бренд гатчинских валенок, но и сделал его известным, узнаваемым. Это случилось в начале 21 века, когда предприятие приступило к выпуску продукции с вышивкой, стразами, логотипами, и валенки стали самым желанным корпоративным подарком. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дарил гатчинские валенки коллеге Валентине Матвиенко, когда она работала главой города. Валенки из Гатчины были на ногах гламурных красавиц Москвы и Петербурга, но не только.

За выпуском новой, яркой продукции, Оганес Хоренович не забывал о массовом потребителе. Жителях села, вахтовиках, тружениках, для которых валяная обувь важна и ценна каждый день. Поэтому всегда валенки из Гатчины были и остаются крепкими, носкими, из качественной шерсти. В качестве сырья для изделий наш юбиляр разбирается, как и во всем другом, прекрасно. Он является одним из экспертов и преподавателей Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.

Вслед за валенками ассортимент продукции предприятия расширился за счет одежды из шерсти. Передники, жилетки, пояса и многие другие товары нашли путь к потребителю за счет цены и качества, той душевной атмосферы производства, которая передается через изделия от мастеров.

Председатель Совета ЛОСПО Юрий Васильевич ПТУШКИН рассказал о работе юбиляра:

- Оганес Хоренович работает в потребительской кооперации Ленинградской области 52 года. При его непосредственном участии небольшое полукустарное предприятие Гатчинского промкомбината превратилось в современное финансово устойчивое производство. Во многом это стало возможным благодаря его личным усилиям, профессионализму и целеустремленности. В основу деятельности промкомбината заложена продуманная, экономически обоснованная стратегия, реализуемая с помощью современных, в том числе электронных средств и методов управления. По инициативе О.Х. Гадяна реорганизована коммерческая служба промкомбината, налажено изучение рынков сырья и сбыта, реклама готовой продукции, сформирован компьютерный банк данных, расширена факс-модемная связь информационной системы «Интернет». Эффективная работа позволила оперативно переориентироваться на выпуск продукции в ассортименте, максимально отвечающем спросу населения. Несмотря на высокие производственные затраты О.Х. Гадян сохраняет как социально значимое и необходимое жителям области валяльно-войлочное производство, выпускающее более 30 тысяч пар валяной обуви в год на основе принципиально новой технологии. В сложных финансовых условиях, испытывая недостаточность оборотных средств, возглавляемый О.Х. Гадяном, коллектив действует гибко и маневренно, что обеспечивает финансовую стабильность предприятия. Зрелый и вдумчивый руководитель Оганес Хоренович пользуется заслуженным авторитетом в своем коллективе и среди пайщиков Гатчинского района. В 2000 году О.Х. Гадян избран председателем Совета Потребительского общества «Гатчинский промкомбинат». При его участии на предприятии проводилась работа по улучшению качества, в результате которой в 2000 году Гатчинский промкомбинат стал Лауреатом Премии Правительства Ленинградской области по качеству, в 2001 году – награжден Знаком «Общественное признание», а в 2002 году продукция Промкомбината выдвинута на федеральный уровень для награждения знаком «100 лучших товаров России». Потребительское общество является надежным, стабильным партнером муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской области, помогающим снять социальную напряженность, одним из крупных налогоплательщиков. О.Х. Гадян за добросовестный труд в системе потребительской кооперации России многократно поощрялся Центросоюзом Российской Федерации, Правительством Ленинградской области и Леноблпотребсоюзом. Оганес Хоренович - Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации, награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, знаками отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» и «За заслуги перед Ленинградской областью». Почетной грамотой Правительства Ленинградской области, Благодарностью Губернатора Ленинградской области».

Семья потребкооперации Ленинградской области присоединяется к словам председателя Совета и поздравляет Оганеса Хореновича с юбилеем. Здоровья Вам, успехов во всех делах и процветания любимому делу.