218 АРЗ в Гатчине переименовали

В состав нового сервисного центра, помимо 218 АРЗ в Гатчине, вошли филиалы завода в Челябинске, Ейске Краснодарского края и Арамиле Свердловской области.

Как рассказали в компании. реорганизация предприятий была осуществлена в соответствии со стратегией развития ОДК до 2025 года. Она предполагает расширение предоставления сервиса для авиационных и промышленных двигателей, которые производят предприятия ОДК.

В рамках индустриальной модели корпорации ее предприятия развивают ключевые компетенции. Такая стратегия оптимизирует работу, обеспечивает стабильность выпуска продукции и ее поставок. Специализированный центр на базе авиаремонтных заводов позволит расширить сервисные возможности по контрактам с заказчиками.

«Реорганизация авиаремонтного завода в сервисный центр стало результатом применения современных бизнес-процессов при оказании услуг по обслуживанию и ремонту высокотехнологичных двигателей для авиации и промышленности. Мы расширяем спектр возможностей от внедрения уникальных технологий восстановления деталей до освоения ремонта новых типов двигателей. ОДК-Сервис продолжит реконструкцию производственных площадей и оснащение современным оборудованием, чтобы выполнять еще больше заказов. Так, площадь нового центра компетенций по ремонту силовых установок в Ленобласти превысит 180 тысяч квадратных метров», – сообщил заместитель генерального директора – управляющий директор АО «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов.

По плану производственной программы уже в 2023 году объемы ремонта вырастут более чем на 30%.

Фото: пресс-служба АО «ОДК-Сервис»