Добрыми делами отвечаем на вызовы времени!

В обсуждении приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак, депутат Госдумы Сергей Яхнюк, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

О поддержке участников СВО

Губернатор обратил внимание участников на то, что сегодня необходимо усилить поддержку участников СВО. В ходе заседания были подняты вопросы о продолжении гуманитарной помощи и обеспечения республик и областей, принятых в состав России, о духовной и физической реабилитации людей, принявших участие в СВО, а также о массовом участии ленинградцев в доукомплектации мобилизованных.

- Сегодня в приоритете работы нашего совета по межнациональным отношениям все, что касается проведения специальной военной операции на Донбассе. Очень важна поддержка ребят, которые возвращаются обратно, особенно раненых. Нам важно их трудоустраивать, чтобы и зарплата, и условия работы были хорошими. Не менее важна моральная поддержка семей мобилизованных. Каждый солдат должен знать, что о нем заботятся там, а о его семье заботятся здесь, - сказал Александр Дрозденко.

Как отметил губернатор, не надо думать, что в армии чего-то нет, но есть нормативы по снабжению, а они не рассчитаны на экстремальные ситуации.

- Часто бываю в частях и могу сказать, что военнослужащие у нас экипированы: бронежилеты, каски, обмундирование, берцы - все есть, - сказал губернатор. - Но когда находишься двое суток в зоне боевых действий, легче, например, сразу поменять одежду, чем искать, где постирать. Очень важно, чтобы был устроен быт солдат. Например, в берцах не удобно ходить в шерстяных носках, но солдаты надевают шерстяные носки на ночь в спальные мешки. И спят в теплых носках: мелочь, но это здорово. И таких мелочей очень много: фонарики, зажигалки, пена для бритья, станки, зубную пасту мы поставляем дополнительно. Нужно понимать, что это мы делаем не потому, что все плохо, а потому, что мы хотим, чтобы было лучше. Это упрощение быта. С другой стороны, одними трусами и носками войну не выиграешь. Мы поставляем УАЗики. Они обеспечивают быстрое мобильное передвижение, имеют около 15 видов использования. Сейчас мы подготовили к отправке целую машину для корпуса, где наши батальоны. Везем все, что требуется для ремонта техники: резаки, сварку, инструментальные станции, вулканизаторы, жидкую резину. Приоритеты меняются: сейчас это серьезные вещи, от которых зависит жизнь солдат и успех на поле боя. Мы будем централизованно давать списки необходимого и просить о помощи по мере сил и возможности, потому что через фонд «Ленинградский рубеж» и через резервный фонд правительства мы также работаем.

Помогают #Vсе_кто_Za

Об основных направлениях работы патриотической платформы #Vсе_кто_Za рассказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак. Платформа была создана в апреле этого года на базе комитета по местному самоуправлению Ленинградской области. Участники платформы подвели первые итоги работы. В том числе, и в отношении восстановления Мариуполя.

После 24 февраля многие почувствовали, что наступил переломный момент для страны, и обратились в комитет с предложением посодействовать в помощи защитникам. Машины гуманитарной помощи, собранной на передовую и жителям Донбасса, десятки поставленных на ноги раненых бойцов, развитие волонтерских движений, сотни патриотических акций - это лишь малая часть работы платформы #Vсе_кто_Za.

- Я сердечно благодарю тех, кто практически мгновенно ощутил, что для нашей страны наступил переломный момент, и обратился к нам с желанием оказать поддержку нашим защитникам. Это и уважаемые члены совета, руководители национальных организаций, представители религиозных групп и бизнес-сообщества нашего региона, – сказала Лира Бурак.

Комитет помогает жителям Донбасса уже более пяти лет. К примеру, в 2020 была организована доставка учебников для учеников начальных классов. Проект получил широкий отклик и был высоко оценен министерством образования ДНР. С началом специальной военной операции был создан проект «Бессмертное воинство России». В школах семи районов Ленобласти, где учились погибшие военнослужащие, появились мемориальные доски и «уголки героев».

На совете также рассказали о запущенной комитетом в рамках платформы акции для детей «Россия ― сказочная страна!». Силами национальных организаций области собираются комплекты сказок народов России. В акции уже приняли участие 11 общественных организаций, которые собрали более 500 книг со сказками. К Новому году они будут отправлены в каждый из 28 садиков подшефного города Енакиево.

О гуманитарном обеспечении республик и областей, принятых в состав России в октябре 2022 года, рассказал руководитель социальных проектов АНО «Просветительский центр патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров. Работу свою организация ведет уже более пяти лет. Сейчас коллектив добровольцев составляет около 70 человек. Герман Владимиров отметил важность платформы #Vce_Kтo_Za. «Ленинградский доброволец» работает в ее рамках с первых дней создания, что позволяет качественнее оказывать помощь. Одна из множества активных точек сбора гуманитарной помощи «Ленинградского добровольца» находится в Гатчине. Следующая отправка помощи запланирована в ноябре.

Об огромной работе по всем направлениям – сборе гуманитарной помощи, работе с беженцами, психологической поддержке и реабилитации лиц, принявших участие в СВО, рассказал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской Епархии Русской православной церкви иерей Алексей Дудин.

С докладами на заседании также выступили председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вагиф Мамишев, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева, заместитель председателя Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Юрий Паламарчук.

- Знаю, что многие из вас и вне платформы живут по принципу «Все для фронта – все для Победы!»: собирают деньги, медикаменты, теплые вещи, ухаживают за ранеными… Наш совет есть и будет инструментом не только реальной и эффективной национальной политики, но и механизмом решения простых человеческих вопросов в такое непростое для всех нас время, - отметила Лира Бурак.

Гатчинцы объединяются

Много жителей Гатчинского района: участники этого заседания и те, кто в это время был на своем «боевом посту», скромно, без пафоса и огласки оказывают помощь СВО. Их имена знают те, кто работает рядом. Они быстро реагируют на запрос: через социальные сети ищут необходимое, закупают, собирают гуманитарную помощь и лично доставляют точно по адресу – в первую учебку, в зону СВО, в госпиталь. Чтобы помогать друг другу, эти люди, представляющие различные национальности конфессии, объединились в группы, движения, созданные на базе самых различных НКО.

Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк предложил объединить информацию об опыте поддержки СВО и активнее доносить ее до населения в противовес негативу.

- Мы все осознаем, что специальная военная операция высветила много проблем негативного характера. Это касается работы военкоматов, и, может быть, неготовности Министерства обороны, в части комплектования, оборудования, инвентаря. Мы видим все эти отголоски, которые идут. Но самое главное, чему мы видим подтверждение в сегодняшнем заседании, это насколько консолидировано общество, насколько много сегодня сделано. О тех добрых делах, которые сделаны общественными организациями и отдельными людьми, нужно говорить больше, - сказал Сергей Яхнюк.

Татьяна Можаева