Гатчинские стрелки изучают тайны Выборга

Окунуться в средневековую атмосферу ребятам помогло посещение экспозиции «Шведский Выборг в Средневековом замке» в Выборгском музее-заповеднике. Это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников средневекового европейского военного зодчества, в котором располагается государственный музей.

Прогулка по Выборгу всегда полна открытий, и, совершая пеший поход по старинным улицам, рассматривая дома, наполненные историей, ребята заглянули в старинный особняк «Дом Поссе», где находится фабрика кренделей. Здесь все познакомились с историей этого вкусного сувенира, и каждый лично приготовил свой неповторимый крендель по секретному рецепту.

Так вкусно и совершенно незаметно завершился первый день пребывания в Выборге. Конечно, в гостиницу никто не торопился, и мы ещё долго гуляли по историческим районам города, его улочкам, слушая рассказы наших тренеров и экскурсовода.

Следующий день был не менее насыщенным и интересным. Огромное впечатление на ребят произвело посещение военного музея Карельского перешейка. Это частный краеведческий музей, организованный историка-ми и поисковиками. Сразу видно, что это профессионалы, которые живут музеем, живут историей, с ними интересно поговорить.

Ребята посетили зал с оружием и амуницией периода Финской и Великой Отечественной войн. Образцы дали детям в руки, разрешили сфотографироваться, что очень оживило экскурсию. Мы посетили зал, где воссозданы реальные боевые сцены Финской войны с ее настоящими героями, их фотографиями. Тема экспозиции и оформление - уникальные. Реальные подвиги и военные действия, сюжетно представлены манекенами. Сильнейшее впечатление от макетов.

Очень понравился гранд-макет Выборга 1913 года, который сейчас еще находится в разработке. Экскурсовод рассказал о каждом здании Старого города, каким образом специалисты находят чертежи, фотографии несохранившихся зданий и как создают макеты.

Последним местом в нашей программе была Усадьба Бюргера. Это комплекс старинных зданий в центре города. Здесь ребят ждала интерактивная театрализованная программа с вкуснейшими кренделями и горячим чаем.

Мы благодарим всех причастных к организации поездки! Наши дорогие спортивные наставники - Юлия Викторовна Иванова, Виктор Николаевич Меркульев, Мария Евгеньевна Лебединская, мы ещё раз поздравляем вас с Днём тренера и желаем нескончаемой энергии, добра, крепкого здоровья и позитива.

Вы закаляете характер детей, заставляете работать над собой и учите огромному терпению. Пусть победы ваших учеников ещё много лет радуют вас — ведь это ваши победы. С праздником!

С уважением, ваши воспитанники и родители