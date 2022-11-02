«Школа дизайна» – новый бренд ГИЭФПТ

Гатчинское швейное училище, профессиональный лицей «Мода», технологический факультет Государственного института экономики, финансов, права и технологий – как только не называлось учебное заведение, расположенное в Гатчине на ул. Карла Маркса, д.17а, за его уже более 70-летнюю историю. Но слава о нем неизменно гремела по всей стране.

Преемником лучших традиций стала «Школа дизайна», которую возглавила модный российский дизайнер Елена Бадмаева. Елена Саналовна – признанный мастер петербургской моды и член Международного союза дизайнеров, профессор и экс-заведующая кафедрой дизайна костюма Санкт–Петербургского государственного экономического университета с 15-летним академическим опытом. Бренд модной одежды Elena Badmaeva успешно представлен сегодня на мировом рынке. В 2019 году Елена Бадмаева учредила и создала онлайн «Академию карьерного и репарационного роста», где реализовала весь накопленный опыт и создала авторский курс карьеры.

Впрочем, в особом представлении Елена Саналовна не нуждается. Ее первое знакомство с учебным заведением в Гатчине состоялось задолго до нынешнего этапа жизни. Ее приглашали сюда в качестве члена жюри традиционного конкурса дизайнеров «Молодежный экстрим». И она приезжала, потому что учебное заведение имело опыт, репутацию и известность.

- Со временем все меняется, и нужна свежая «кровь», чтобы вновь встроиться в движение, - говорит Елена Бадмаева. – «Школа дизайна» – это новая сущность. И само по себе – редчайшее явление. Здесь нужно отдать должное новаторской смелости нового ректора ГИЭФПТ Александра Олеговича Туфанова. Среднее профессиональное образование объединить с высшим образованием той же профессиональной направленности и создать на базе факультета ГИЭФПТ «Школу дизайна» - такое объединение накладывает определенную ответственность. У нас уже идут организационные перемены, которые для студентов будут очень полезны в профессиональном смысле, а для Ленинградской области - стратегически важны. Мы считаем своей миссией: во-первых, добиться, чтобы наши выпускники оставались работать в Ленобласти, во-вторых, – стать примером для всех, кто хочет справиться с кадровым дефицитом в легкой промышленности.

Как подчеркнула Елена Бадмаева, образование студентов выстроено таким образом, чтобы сразу по завершении любой степени обучения - среднего профессионального или бакалавриата - у них была возможность эффективного трудоустройства.

- Мы будем тесно сотрудничать с работодателями. Наш профессиональный опыт позволяет нам открыть базовые кафедры совместно с профильными предприятиями. И в Гатчине уже есть такие фирмы, которые хотели бы видеть наших выпускников, но с усиленными и актуализированными компетенциями, - отмечает Елена Бадмаева.

В октябре «Школа дизайна» гостеприимно принимала областную ярмарку профессий, вакантных учебных и рабочих мест. Более тысячи школьников могли познакомиться с образовательными программами факультета, оценить творческие работы студентов и преподавателей, поучаствовать в мастер-классах. Оригами, батик, лоскутное шитье, модные костюмы и коллекции из нетрадиционных материалов - все ярко и наглядно.

На базе 9 классов факультет ведет подготовку по таким специальностям среднего профессионального образования, как «Дизайн» (по отраслям) - дизайн костюма, дизайн интерьера; «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». На базе 11 классов – «Дизайн» по направлению высшего образования.

- «Школа дизайна» - это наш бренд, - говорит Елена Бадмаева. - Мы разрабатываем фирменный стиль, чтобы стать узнаваемыми в профессиональном сообществе, потому что наша деятельность стопроцентно будет выходить за рамки Ленобласти и Петербурга. У нас открылась официальная страничка ВКонтакте, и мы продолжаем над ней работать. Наше сообщество будет объединять, в том числе предприятия отрасли, чтобы высшей ступенью нашей деятельности стало успешное трудоустройство наших студентов.

Татьяна Можаева