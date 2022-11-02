В Дом-музей Исаака Шварца – и по Пушкинской карте!

В Мемориальном Доме-музее вас ждёт погружение в атмосферу творчества одного из виднейших композиторов «эпохи Шостаковича» Исаака Шварца. Под удивительную музыку композитора вы познакомитесь с документами из архива нескольких поколений семьи Шварца, узнаете неизвестные факты биографии, побываете в его рабочем кабинете, увидите подлинные вещи, окружавшие композитора – любимый рояль, клавиры и партитуры, написанные его рукой, знаменитые «Ники», стену с фотографиями, которую Исаак Иосифович шутливо называл «мой ИКОНОСТАС», а письма, клавиры известных песен и книги с автографами расскажут о настоящей дружбе, сложившейся между композитором и известными поэтами, режиссёрами, актерами…

Билеты по Пушкинской карте можно приобрести на официальном сайте музея.

Адрес музея: Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а.

Режим работы: среда – суббота с 11 до 18 часов, воскресенье с 11 до 17 часов, понедельник и вторник – выходные дни.