Когда и где полумарафон в Гатчине ограничит движение
В воскресенье, 13 ноября 2022 года, в 13-й раз по центральным улицам города Гатчины пройдет Гатчинский полумарафон. В связи с его проведением запланировано частичное перекрытие движения автотранспорта с 9.30 до 14.30.
Гатчинский полумарафон - это спортивное событие, которое объединяет любителей спорта и их семьи, организаторов, волонтеров, жителей города. На несколько часов Гатчина станет беговой столицей Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа.
В 2022 году в трассу пробега были внесены изменения, проведена сертификация AIMS. Теперь маршрут Гатчинского полумарафона соответствует международным стандартам.
Основная дистанция полумарафона (21.1 км) представляет собой 2 круга с транзитом на перекрестке ул. Хохлова/пр. 25 Октября.
Дистанция 10 км - 1 круг, на 95% повторяющий круг полумарафона.
Дистанция 2 км - бег по проспекту 25 Октября туда-обратно.
Время стартов:
- 10 км - в 10:30, перекресток улиц Соборной и Красной,
- 2 км - в 10:40, перекресток улиц Соборной и Красной,
- 21.1 км - в 12:00, перекресток улиц Соборной и Красной.
Внимание к гатчинскому старту со стороны спортивного сообщества - велико! Приглашаем и вас стать свидетелями спортивной борьбы, поддержать участников, прогуливаясь по пешеходной Гатчине! Рекомендуемые точки для болельщиков: район Ингербургских ворот, перекресток улиц 7 Армии и проспекта 25 Октября, Ленинский садик.
Награждение состоится:
- 11:15 Цветочная церемония 2 км (1-3 место) и 10 км (1-6 место) на сцене на перекрестке улиц Соборной и Красной,
- 13:30 Цветочная церемония 21.1 км (1-8 место) на перекрестке улиц Соборной и Красной.
Ограничение движения автотранспорта
В связи с проведением полумарафона будет перекрыто движения автотранспорта 13 ноября с 9.30 до 14.30:
- пр. 25 Октября на участке от Революционного переулка до ул. Рощинской;
- ул. Хохлова на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11 Б;
- ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинской;
- перекресток ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;
- ул. 7 Армии от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;
- ул. Рощинская на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова.
Организаторы просят заранее спланировать свои автопередвижения и предупредить близких и родных об ограничении движения автотранспорта.