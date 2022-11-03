Когда и где полумарафон в Гатчине ограничит движение

Гатчинский полумарафон - это спортивное событие, которое объединяет любителей спорта и их семьи, организаторов, волонтеров, жителей города. На несколько часов Гатчина станет беговой столицей Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа.

​В 2022 году в трассу пробега были внесены изменения, проведена сертификация AIMS. Теперь маршрут Гатчинского полумарафона соответствует международным стандартам.

Основная дистанция полумарафона (21.1 км) представляет собой 2 круга с транзитом на перекрестке ул. Хохлова/пр. 25 Октября.

Дистанция 10 км - 1 круг, на 95% повторяющий круг полумарафона.

Дистанция 2 км - бег по проспекту 25 Октября туда-­обратно.

Время стартов:

- 10 км - в 10:30, перекресток улиц Соборной и Красной,

- 2 км - в 10:40, перекресток улиц Соборной и Красной,

- 21.1 км - в 12:00, перекресток улиц Соборной и Красной.

Внимание к гатчинскому старту со стороны спортивного сообщества - велико! Приглашаем и вас стать свидетелями спортивной борьбы, поддержать участников, прогуливаясь по пешеходной Гатчине! Рекомендуемые точки для болельщиков: район Ингербургских ворот, перекресток улиц 7 Армии и проспекта 25 Октября, Ленинский садик.

​Награждение состоится:

- 11:15 Цветочная церемония 2 км (1-3 место) и 10 км (1-6 место) на сцене на перекрестке улиц Соборной и Красной,

- 13:30 Цветочная церемония 21.1 км (1-8 место) на перекрестке улиц Соборной и Красной.

Ограничение движения автотранспорта

В связи с проведением полумарафона будет перекрыто движения автотранспорта 13 ноября с 9.30 до 14.30:

- пр. 25 Октября на участке от Революционного переулка до ул. Рощинской;

- ул. Хохлова на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11 Б;

- ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинской;

- перекресток ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;

- ул. 7 Армии от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;

- ул. Рощинская на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова.

Организаторы просят заранее спланировать свои автопередвижения и предупредить близких и родных об ограничении движения автотранспорта.