Любовь к России — через песню

Фестиваль-конкурс «Любовь моя - моя Россия» проходил в рамках отборочных туров областного фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной». Участие в нем приняли 37 творческих коллективов из Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Тосненского, Приозерского, Выборгского, Всеволожского районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

В этот день на новосветской сцене проходили яркие выступления солистов, хоров и ансамблей русской народной песни, фольклорных ансамблей, ансамблей коренных малочисленных народов Ленинградской области, оркестров русских народных инструментов.

Сразу несколько побед в областном фестивале-конкурсе народного песенного и инструментального искусства «Любовь моя — моя Россия!» одержали творческие коллективы Гатчинского района.

Диплом лауреата I степени был присужден народному самодеятельному коллективу «Ансамбль русской песни «Горница» (руководитель Владимир Павлов, концертмейстер Павел Макаев).

Лауреатами II степени стали:

- муниципальный оркестр русских народных инструментов (руководитель Людмила Патрикеева, Гатчина),

- ансамбль русской песни «Любава» (руководитель Ирина Сергеева, Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»),

- хор русской песни «Гатчанка» (руководитель Александр Коваленко, Гатчинский городской Дом культуры),

- ансамбль русской песни «Вырицкие узоры» (руководитель Раиса Ефимова, Вырицкий культурный центр).

Дипломы лауреатов III степени вручены:

- ансамблю русской песни «Россияночка» (концертмейстер Михаил Долгушев, хормейстер Галина Бабушкина, Пудостьский культурно-спортивный комплекс),

- народному самодеятельному коллективу «Хор русской песни» (руководитель Юлия Виноградова, Всероссийское общество слепых, Гатчинский городской Дом культуры),

- фольк-шоу-группе «Лазурица» (руководитель Юлия Одарченко, Гатчинский городской Дом культуры).

По решению членов жюри Гран-при конкурса присужден сразу двум творческим коллективам - оркестру народных инструментов Лужского городского Дома культуры и фольклорному ансамблю «Новоселье» Ломоносовского района.

Юлия Лысанюк