Любовь к России — через песню
Творческие коллективы из Гатчины и Гатчинского района стали призерами XIV областного фестиваля-конкурса патриотической народной песни «Любовь моя - моя Россия», который состоялся 29 октября на площадке Новосветского культурно-досугового центра «Лидер».
Фестиваль-конкурс «Любовь моя - моя Россия» проходил в рамках отборочных туров областного фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной». Участие в нем приняли 37 творческих коллективов из Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Тосненского, Приозерского, Выборгского, Всеволожского районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.
В этот день на новосветской сцене проходили яркие выступления солистов, хоров и ансамблей русской народной песни, фольклорных ансамблей, ансамблей коренных малочисленных народов Ленинградской области, оркестров русских народных инструментов.
Сразу несколько побед в областном фестивале-конкурсе народного песенного и инструментального искусства «Любовь моя — моя Россия!» одержали творческие коллективы Гатчинского района.
Диплом лауреата I степени был присужден народному самодеятельному коллективу «Ансамбль русской песни «Горница» (руководитель Владимир Павлов, концертмейстер Павел Макаев).
Лауреатами II степени стали:
- муниципальный оркестр русских народных инструментов (руководитель Людмила Патрикеева, Гатчина),
- ансамбль русской песни «Любава» (руководитель Ирина Сергеева, Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»),
- хор русской песни «Гатчанка» (руководитель Александр Коваленко, Гатчинский городской Дом культуры),
- ансамбль русской песни «Вырицкие узоры» (руководитель Раиса Ефимова, Вырицкий культурный центр).
Дипломы лауреатов III степени вручены:
- ансамблю русской песни «Россияночка» (концертмейстер Михаил Долгушев, хормейстер Галина Бабушкина, Пудостьский культурно-спортивный комплекс),
- народному самодеятельному коллективу «Хор русской песни» (руководитель Юлия Виноградова, Всероссийское общество слепых, Гатчинский городской Дом культуры),
- фольк-шоу-группе «Лазурица» (руководитель Юлия Одарченко, Гатчинский городской Дом культуры).
По решению членов жюри Гран-при конкурса присужден сразу двум творческим коллективам - оркестру народных инструментов Лужского городского Дома культуры и фольклорному ансамблю «Новоселье» Ломоносовского района.
Юлия Лысанюк