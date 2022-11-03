Первый финал FONBET Чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 пройдет в Сочи

Российский футбольный союз впервые проведет финальный этап FONBET Чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, в котором сыграют 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов – от Дагестана до Сахалина.

Соревнование станет одним из самых масштабных турниров в истории любительского футбола России – за несколько дней будет сыграно 116 матчей.

Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2022 года впервые проходит в три этапа. Муниципальный этап прошел более чем в 900 городах и районов с марта по август. На региональном этапе с августа по октябрь сыграли команды более чем из 60 регионов страны. Лучшая команда России определится в финальном турнире, все матчи которого пройдут в формате 8х8.

– Любительский футбол в России за последние несколько лет набрал огромную популярность: практически в каждом из регионов страны есть собственные турниры и лиги, в которые вовлекается все больше игроков и болельщиков. Форматы 6х6, 7х7 и 8х8 становятся действительно массовыми, - рассказал Сергей Бадальянц, руководитель проектного офиса взрослого массового футбола РФС. - Финальный турнир, который впервые объединит все сильнейшие любительские команды России — первый серьёзный шаг РФС в рамках реализации концепции развития любительского массового футбола.

Финальный турнир начнется с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф. Матчи будут проходить на полях комплекса «Бархатные сезоны». Ленинградскую область на чемпионате будет представлять команда из Выборга «Фаворит».

В Сочи сыграют команды из таких федеральных любительских лиг как ЛФЛ, AFL, Amateur League, ЛФЛ World – всего 58 команд из 34 регионов страны.

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире – на телеканале «Футбольный» и цифровых площадках платформы «Триколор».





Фото РФС