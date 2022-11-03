Уберите банкомат, кафе и соседские велосипеды

2 ноября депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк лично принимал граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Ленинградской области, которая расположена в Гатчине на пр. 25 Октября, 23.

Люди обращались с разными вопросами, но тематика традиционная: коммунальные проблемы, дороги, ЖКХ, бездействие чиновников.

Жительница Малого Верево пожаловалась на шум, производимый …банком. На первом этаже ее дома на ул. Кутышева находится отделение Сбербанка. Два года назад там установили банкомат уличного типа с круглосуточным режимом работы. Сервер банкомата располагается прямо под кухней заявительницы и постоянно гудит. Люди пользуются банкоматом 24 часа в сутки и подъезжают на машинах днем и ночью, создавая невыносимый шум.

Уснуть ночью в таких условиях невозможно. Здоровье портится, у гражданки и ее супруга обостряются хронические заболевания. Женщина неоднократно обращалась в Сбербанк, но, кроме извинений, ничего не добилась. Жаловалась в администрацию Веревского поселения, в Роспотребнадзор. Отчаявшись, обратилась к депутату Госдумы.

У другой заявительницы, из Сиверского поселения, четыре года течет крыша в доме – никто не ремонтирует. Третья жалуется на отопление: в квартире слишком жарко. По ее словам, Гатчинский ЖЭУ № 7 не может отрегулировать температуру. Составлялись заявки в МУП «ЖКХ» г. Гатчины, письменных ответов гражданка не получила.

Жильцам дома № 8 по ул. Крупской в Гатчине мешает кафе «Торжество», которое находится на первом этаже дома. Официально кафе работает до 24:00, фактически – до двух ночи. Там постоянный шум, клиенты скандалят, приезжает полиция. Магазин 24 часа и пекарня в том же доме. По утверждению жителей, вытяжка, вентиляция, вывеска и камеры на фасаде дома не согласованы. Граждане письменно обращались в Роспотребнадзор, администрацию Гатчинского района, управляющую компанию и полицию. Теперь пожаловались депутату Госдумы на бездействие всех вышеперечисленных.

От жителей деревни Большие Борницы поступило коллективное обращение по поводу отсутствия дороги. Т.е. дорога, конечно, есть, но – ни проехать, ни пройти. В деревне активно работает карьер по добыче щебня и декоративного камня. Рядом проходит неасфальтированная дорога, по которой за сутки, по словам жителей, проезжает около тысячи машин. Поднимается пыль, шум, грохот. Тротуаров нет.

Жители неоднократно разговаривали с директором завода, он обещал сделать дорогу, подъезд к заводу, но обещанного три года ждут. Люди писали жалобы в Роспотребнадзор, однако воз и ныне там.

Один из заявителей, житель Гатчины, недоволен качеством воды. Но ранее он никуда не жаловался – сразу к депутату Госдумы.

По поводу аварийного состояния дома к Сергею Яхнюку обратилась жительница Волосовского района. В Кикерино, в доме № 1 на улице Ломакина – плесень, крыша гниет и т.д. Дама обращалась в администрацию Кикеринского поселения, в Роспотребнадзор, в областную жилищную инспекцию. Ответов нет, действий тоже.

Житель дома, которым управляет компания «Город», пришел с жалобой на управляющую компанию. Он обращался письменно неоднократно, но никто ничего не предпринимает. Проблема вот в чем: соседи оставляют велосипеды на лестничной клетке, что мешает комфортному проходу, и выгуливают собак в неположенных местах.

Сергей Яхнюк внимательно выслушал всех заявителей. Кому-то дал разъяснения сразу, другие обращения требуют более детального изучения и дополнительной информации. Будет проведена соответствующая работа.

Екатерина Дзюба