День народного единства в Гатчине

В фойе Дома культуры проходила акция «Письмо солдату»: каждый мог написать письмо с теплыми словами поддержки нашим землякам, выполняющим свой долг на линии соприкосновения. Желающих оказалось много: заготовленные для писем бланки закончились еще до начала концерта.

Свои пожелания нашим бойцам вписали жители города, главы гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты, ветераны боевых действий.

С приветственным словом к гостям праздника обратились руководители Гатчинского района и областные парламентарии.

Поздравляя всех в Днем народного единства, Виталий Филоненко отметил историческую многонациональность и многоконфессиональность нашей страны:

- Нам на роду было написано защищать себя и помогать другим. Кто только не пытался нас поставить на колени: Золотая Орда, Хазарский каганат, Польская шляхта, шведский король Карл XII, Европа с четырехсоттысячной армией во главе с гвардией Наполеона, Османская империя, фашистская Германия. И сейчас начали топтать нашу великую историю. Разъединили наши славянские народы и столкнули, доведя до кровопролития. Но мы не дадим себя поработить – у нас есть наша культура, наши обычаи, наша религия и наше состояние души.

Людмила Нещадим поздравила всех с Днем народного единства и Днем иконы Казанской Божьей Матери:

- В самые сложные минуты мы всегда обращаемся к Господу, благодаря его и прося о помощи. И сегодня мы молимся и просим помочь нашим ребятам, нашим землякам – тем, кто на передовой. Кто принял для себя решение встать на защиту суверенитета нашей великой державы и сделать все возможное, чтобы Россия могла развиваться и оставаться великой страной.

Сегодня в Гатчинском районе проживает 102 народности и национальности, работают 53 религиозных организации – на нашей земле есть место каждому. И на протяжении многих и многих лет мы подтверждаем: пока мы вместе, мы едины – мы непобедимы.

Горячими аплодисментами были встречены слова депутата Законодательного собрания Людмилы Тептиной о том, что в этот раз впервые вместе с нами День народного единства отмечают четыре новых региона, которые вошли в состав России:

- У нас богатое историческое прошлое, а будущее России зависит от каждого из нас, – сказала Людмила Анатольевна и пожелала всем мирного неба, благополучия и счастья в доме.

От имени Законодательного собрания всех поздравил депутат областного парламента Олег Белов. Он отметил, что Гатчинский район неизменно выделяется среди других – в лучшую сторону именно благодаря нашему единству.

Концерт под названием «В единстве – наша сила!» был посвящен многонациональности нашей страны. Гатчинские и петербургские танцевальные коллективы исполняли народные танцы: русский, белорусский, узбекский, татарский, вепсский, эвенкийский, еврейский, цыганский, грузинский. Звучали русские народные песни. Перед гостями выступали фольк-шоу группа «Лазурица», ансамбль «Коляды», «Перезвон», «Эльдорадо», «Конфетти», «Кристалл», «Партита», ансамбль «Людмила» Школы третьего возраста, казаки военно-патриотического объединения «Отчий край» и другие.

…История нашего великого народа, наша горечь и радость, победы и свершения – в правдивых песнях, в танцах и музыке. Эта музыка звучит в День народного единства – в концертных залах, в наших домах и в сердце каждого из нас.