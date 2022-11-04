Танцы народов великой России
Концерт под названием «В единстве – наша сила!» в Гатчинском городском Доме культуры 4 ноября был посвящен многонациональности нашей страны.
Рубрики: Культура
Гатчинские и петербургские танцевальные коллективы исполняли народные танцы: русский, белорусский, узбекский, татарский, вепсский, эвенкийский, еврейский, цыганский, грузинский. Звучали русские народные песни. Перед гостями выступали фольк-шоу группа «Лазурица», ансамбль «Коляды», «Перезвон», «Эльдорадо», «Конфетти», «Кристалл», «Партита», ансамбль «Людмила» Школы третьего возраста, казаки военно-патриотического объединения «Отчий край» и другие.
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