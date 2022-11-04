Танцы народов великой России

Феномен советской провинциальной библиотеки ещё ждёт своего исследователя или, лучше, поэта. Человека, который воспоёт все эти бесчисленные неказистые домишки по городам и весям нашей «самой читающей», нередко с печным отоплением, узкие проходы меж книжных стеллажей, полумрак и неповторимый запах старых книжек. Библиотеки в квартирах на первых этажах серых панельных домов, единственными законными квартирантами которых являются миллионы слов, упакованные в мягкие и твёрдые переплёты. Библиотекарей, этих незаметных служителей храма культуры, которые досконально знали (и знают!) вкусы своих прихожан и кому что предложить почитать. Миллионы мальчишек навсегда потеряли здесь головы, прочитав «Всадника без головы». «Капитан Блад» путешествовал по деревенским домам, неизменно возвращаясь в порт приписки – библиотеку. Здесь девушки, застенчиво опустив глаза, спрашивали: «У вас Мопассан есть?» и истрёпанный, полуживой «Милый друг» покорно кочевал из одних девичьих рук в другие.