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Танцы народов великой России

Концерт под названием «В единстве – наша сила!» в Гатчинском городском Доме культуры 4 ноября был посвящен многонациональности нашей страны.

Рубрики:  Культура

Гатчинские и петербургские танцевальные коллективы исполняли народные танцы: русский, белорусский, узбекский, татарский, вепсский, эвенкийский, еврейский, цыганский, грузинский. Звучали русские народные песни. Перед гостями выступали фольк-шоу группа «Лазурица», ансамбль «Коляды», «Перезвон», «Эльдорадо», «Конфетти», «Кристалл», «Партита», ансамбль «Людмила» Школы третьего возраста, казаки военно-патриотического объединения «Отчий край» и другие.