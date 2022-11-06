Из Москвы с победой – в Гатчину

Конкурс «Московское время», прошедший под эгидой общественного фестивального движения «Дети России», собрал в Москве более тысячи участников со всей России. Морские кадеты Гатчинской школы №11 и их музыкальный руководитель Михаил Шиловский с достоинством представляли Гатчинский район и Ленинградскую область.

Профессиональное жюри высоко оценило выступление гатчинских кадетов.

Лауреатами I степени стали: в номинации «эстрадный вокал, 10-12 лет» - квартет «Арт Кадет», а также солист Роман Бурасов.

Лауреаты II степени в номинации «эстрадный вокал, 13-16 лет» - трио «Кадеточка» и солист Георгий Опришко.

- Очень доволен выступлением ребят. Также хочу отметить радушный прием и очень позитивную атмосферу праздника. Мы очень благодарны всем, кто в нас верит, - родителям, учителям и, конечно же, нашему директору Раисе Фоковне Василиу, - поделился впечатлениями Михаил Абрамович.

Татьяна Можаева