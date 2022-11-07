Депутат Госдумы РФ Ольга Занко: готовимся к форуму «Без срока давности»

Ранее к парламентарию обратилось Российское общество историков-архивистов с просьбой провести на территории региона в даты начала Нюрнбергского процесса большой международный форум, посвящённый геноциду советского народа во время Великой Отечественной войны.

В рамках традиционной региональной недели Ольга Занко посетила Ленинградскую область. Она побывала в воинских частях Лужского и Выборгского районов, где проходят обучение и боевое слаживание мобилизованные и добровольцы.

- Вместе с руководством Ленобласти мы решили устраивать для наших мужчин концерты и творческие встречи, поднимающие боевой дух, – говорит Ольга Николаевна. – Чтобы они понимали: мы, женщины, волонтеры, гордимся ими, ценим и ждем домой с победой.

Такой концерт прошел в воскресенье в Луге, куда вместе с депутатом Госдумы приезжали герои Российской Федерации – ветераны боевых действий, взрослые и детские творческие коллективы. Кроме того, в состав делегации вошли представители Минюста – нотариусы и юристы, чтобы на месте проконсультировать и оказать призывникам юридическую помощь.

- После концерта мы провели анкетирование на предмет просьб и пожеланий военнослужащих, – рассказывает Ольга Занко. – Я пообщалась с ребятами: у наших бойцов хороший настрой, боевой дух, все довольны питанием. Просьбы, поступившие к нам, будут выполнены.

В Кировском районе под руководством депутата Госдумы добровольцы из местного отделения «Волонтеров Победы», сторонники «Единой России» и представители Кировской администрации провели уборку на воинском мемориале в Новой Малуксе.

- Ко мне обратились поисковики и попросили взять шефство над мемориалом, где, по данным Минобороны, покоится порядка 21784 воинов Великой Отечественной войны. Место удаленное, находится в лесу, поэтому, как правило, его убирают накануне 9 Мая. Но субботники там нужно проводить, конечно, чаще. Мы привели памятник в порядок, а в дальнейшем активисты возьмут круглогодичное шефство над мемориалом.

В Кировском районе Ольга Занко провела прием граждан и приняла несколько индивидуальных обращений.

Кроме того, вместе со сторонниками «Единой России» был проведен прием представителей некоммерческих организаций – по вопросам оказания юридической помощи. Силами депутата и помощников подготовлены методические рекомендации – как зарегистрировать некоммерческую организацию по российским законам. Алгоритм действий изложен в доступной форме, чтобы любой, кто хочет встать на путь НКО, мог легко это сделать.

В настоящее время, как рассказала Ольга Занко, полным ходом идет подготовка к антинацистскому форуму «Без срока давности», который состоится в Гатчине в 20-х числах ноября:

- Это масштабное мероприятие с привлечением научного сообщества, юристов, представителей органов власти, прокуратуры, Следственного комитета, Министерства просвещения и Министерства культуры, молодежных организаций из разных регионов нашей страны. Повестка связана с судами о признании геноцидом действий нацистов во время Великой Отечественной войны. Проект «Без срока давности» поддержал президент России Владимир Путин.

Екатерина Дзюба