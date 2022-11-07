Гатчинский цирк «Гротеск» покорил Пермь!

Конкурс проходил в трех возрастных категориях - от 5 до 18 лет в два этапа — заочный и очный. Победители очного этапа были приглашены в Пермь, чтобы представить на суд жюри и зрителей свои самые зрелищные номера.

Участие в конкурсе приняли воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, акробаты и иллюзионисты из тринадцати регионов России — всего более полутора сотен участников.

Профессиональное жюри фестиваля возглавил народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. По результатам смотров эксперты выбрали победителей этого года. Среди них есть и юные артисты гатчинского народного коллектива «Цирк «Гротеск».

Диплом лауреата III степени присужден коллективу за номер «Озорники» (номинация «Акробатика», возрастная группа 14-18 лет). Звание дипломанта I степени присвоено юным артистам за номер «Движение вверх» (номинация «Жонглирование», возрастная группа 14-18 лет).

Кульминацией фестиваля стал гала-концерт, который прошел на арене Пермского цирка 28 октября. Зрители увидели самые зрелищные и впечатляющие номера от артистов со всей России. Участие в финальном шоу приняли и юные циркачи из Гатчины.

Юлия Лысанюк